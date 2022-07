Ezt érdemes tudni a Hungaroringre kilátogatóknak

A koronavírus-járvány kitörése óta első alkalommal csütörtökön a rajongói bokszutca-látogatást is megtartották, a száguldozás viszont csak pénteken, betétfutamokkal veszi kezdetét. A női versenyzőket felvonultató W Series mellett a Formula–2 és Formula–3 pilótái is bemutatkoznak, utóbbi kategóriában magyar versenyzőnek is szurkolhatunk Tóth László személyében.

A hétvége fő attrakcióját, a Formula–1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik. Ez lesz a 37. futam hazánkban, ami mérföldkő, ugyanis vasárnaptól fogva elmondható lesz, hogy több olyan idény zajlott le a száguldó cirkuszban, amikor rendeztek Magyar Nagydíjat, mint amikor nem. Az 1986 óta tartó sorozat egyhamar nem szakad meg, legalább 2027-ig a mogyoródi pálya is állomáshelye lesz az F1-nek, és mint azt a Hungaroringet vezető Gyulay Zsolt a Nemzeti Sportnak elárulta, a háttérben folynak a tárgyalások 2032-ig való szerződéshosszabbításról.