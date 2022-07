Gellert kapott a Putyinra mért amerikai csapás

Először is, a FIDE-nek ma is orosz elnöke van, Arkadij Dvorkovics, aki általános megelégedésre végzi a dolgát. Miután kitört a háború, természetesen a FIDE is döntés elé került, s bölcsen határozott. Csak a csapatversenyekről zárta ki az oroszokat, ezért Oroszország nem vehet részt a hó végén az indiai Csennajban kezdődő sakkolimpián. Egyénileg az oroszok továbbra is versenyezhetnek, nemzetközi viadalokon azonban kizárólag a FIDE zászlaja alatt.