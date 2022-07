Udvardy Luca úgy tekint a nővérére, mint Roger Federerre

Panna ma már nem Magyarországon, hanem Floridában él, a profi teniszezői lét pedig egyébként is annyi utazással jár együtt, hogy kevesebb az alkalom a közös játékra. Idén, a budapesti salakpályás tornán Panna Bondár Annával alkotott duót – együtt a negyeddöntőbe jutottak, egyesben ezúttal Pannának nem jött össze a győzelem. Luca eleve csak párosban indulhatott, ugyanis az egyes selejtezőjére nem ért haza a wimbledoni döntője miatt: Szabanin Natália oldalán az első körben búcsúzott.

– Lucának már megvan az a tudásszintje, hogy ilyen tornákon versenyezzen. Még nem indult felnőttviadalokon, ezért nincs ranglistás helyezése sem, de a tenisze alapján nagyon hamar eljuthat ide. Remélem, hogy jövőre már tényleg együtt tudunk párosozni – szögezte le bizakodva Panna.

Udvardy Luca ezzel a tállal tért haza Wimbledonból (Fotó: Zádor Péter)

Luca azért tisztában van vele, hogy ehhez néhány, tapasztalatlanságból adódó hibáját még le kell vetkőznie, de a következő hetekben elindul az úton, elkezdi járni a felnőttversenyeket. A US Openen azonban még újra ott lesz a juniormezőnyben, sőt jövőre is tervezi végigjárni a Grand Slameket ebben a kategóriában. A testvérpáros viszont Luca tervei között is szerepel, sőt kifejezetten nagy céljai vannak ebben a versenyszámban, ahogy egyesben is.

– Ha én is elkezdek rendszeresen felnőttversenyeken játszani, akkor remélhetőleg egyre többet tudunk majd együtt párosozni, később majd a Grand Slameken is. Jó lenne együtt nyerni párat – fogalmazott bátran lapunknak Udvardy Luca. – Egyesben is szeretnék világelső lenni, és minél több Grand Slam-tornát nyerni. Remélhetőleg nekem lesz belőle a legtöbb.

A nagy célok nem hiányoznak, s a két Udvardy lány joggal bizakodhat benne: nem számít már sokáig ritkaságnak, amikor azonos versenyen indulnak.

Egyesben a magyarok közül Bondár Anna szerepelt a legjobban a budapesti WTA-versenyen, ő az elődöntőben kapott ki a későbbi győztes amerikai Bernarda Perától. Párosban szintén az elődöntő volt a legjobb hazai eredmény, ezt Babos Tímea és Stollár Fanny kettőse érte el.

Borítókép: Udvardy Panna és Udvardy Luca (Fotó: Instagram/Udvardy Luca)