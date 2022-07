Egy sikersztorit sikerült egyelőre rossz szájízzel lezárni

Ez a válogatott 2016 nyara óta, amikor százszázalékos teljesítménnyel zárta a következő évi Európa-bajnokság selejtezőit, majd a kontinenstornán nagyszerűen szerepelve váratlanul túljutott a csoportkörön, rengeteg örömöt szerzett a szurkolóinak, a vele egy szintre sorolt csapatokat rendre legyőzte, a magasabbra taksált válogatottak zömét megszorongatta, és mindig bizonyította: képes óriási szívvel az utolsó erejéig harcolni.

Mouilleron-le-Captifba-ben hétfőn este éppen ezzel volt a baj: a játékosok jelentős részének szemlátomást fogytán volt az ereje. Ez már látszott pénteken, a portugálok ellen is, amikor sikerült kínkeservesen egy ponttal győzni. Még nem volt egy hete, hogy véget ért az ötmeccses bajnoki döntővel a klubszezon, amely során a legjobbjaink a válogatott programjait és az európai kupákat is figyelembe véve tizenegy hónapon keresztül hetente legalább kétszer léptek pályára. Ez nem egyszerűen túl nagy terhelés, hanem egyenesen esztelenség, és nem is vezethet máshova, mint a teljes kimerültséghez. Váradi Benedek és Ferencz Csaba el sem utazott Franciaországba, mert az orvosi felmérések szerint a szervezetük alkalmatlanná vált a játékra.