Napra pontosan három éve a lábai előtt hevert a világ, ma nem

Hétfő éjjel válogatottunk szálláshelyén, a hotel előcsarnokában volt egy kis ünnepség, amelyen a kardozó Szilágyi Áront köszöntötték azután, hogy háromszoros olimpiai bajnokunk megszerezte pályafutása első egyéni vb-aranyát. Boczkó Gábor szövetség kapitány azzal búcsúzott a társaságtól, hogy reméli, kedden is összegyűlhetnek, mert a vb második éremosztó napján is lesz dobogósunk.

Nos, ami a női tőrözőinket illeti, tőlük nagyon nagy bravúr lett volna az érem. Négy indulónk közül a selejtezőből Kondricz Kata, Pásztor Flóra és Pöltz Anna feljutott a főtáblára, Lupkovics Dóra már szombaton búcsúzott. Ma Pásztor és Pöltz is gyorsan kiszállt a versenyből, a 64 között előbbi az egyéniben vb-2., a francia csapattal tavaly Tokióban olimpiai ezüstérmes Pauline Ranvier-től 15-11-re, utóbbi a kanadai Jessica Zi Jia Guótól 15-10-re kapott ki. Kondricz az első akadályon túljutott, 15-4-re verte a hongkongi Hiu Wai Valerie Csenget, majd 10-4-es hátrányból 15-13-ra legyőzte a német Anne Saurert is, így bejutott a legjobb 16-ba. Itt azonban ő sem bírt Ranvier-vel, az első hét tust ő kapta, a vége 15-7-lett a franciának, versenyzőnk pedig a végelszámolásnál a 13. helyen kötött ki.

Forrás: Magyar Vívószövetség

– Nem értem, miért kezdtem így a nyolcaddöntőben, pedig úgy éreztem, fejben is ott vagyok, és be is melegítettem. Kicsit sajnálom az elszalasztott lehetőséget, abba pedig bele sem akarok gondolni, hogy a román Boldorral vívhattam volna az éremért… Sauer ellen viszont tudtam, hogy mit akarok csinálni, és az sem zavart, hogy hátrányba kerültem. A végén már be tudtam fejezni azokat a támadásokat, amiket addig nem, ez volt a kulcs. Amikor pedig sérülést mímelt, eldöntöttem, hogy pláne nyerni fogok – nyilatkozta Kondricz Kata a Magyar Vívószövetség honlapján.

Férfipárbajtőrben a tokiói olimpiai ezüstérmes, vb-címvédő Siklósi Gergely – legutóbb, 2019-ben ő nyerte meg a budapesti világbajnokságot – a kairói vb előtt a harmadik helyen állt a világranglistán, Koch Máté pedig a 12. volt, nekik szombaton nem kellett selejtezniük. Nagy Dávid és Andrásfi Tibor felverekedte magát melléjük a főtáblára, ám ma itt az első körben kiestek. Nagy a japán Jamada Maszarutól 14-10-re kapott ki, aki olimpiai bajnok: a tokiói játékok egyik nagy meglepetése volt a japán párbajtőrcsapat győzelme a világranglista nyolcadik helyéről. Andrásfi az ukrán Volodimir Sztankeviccsel szemben maradt alul 15-9-re. A 64 között Koch 14-11-re verte az amerikai Yeisser Ramirezt, és nyert Siklósi is, de ő nagyon megszenvedett, csak a „ráadásban” győzte le 12-11-re az üzbég Fajzulla Alimovot. Világbajnokunk ezután az izraeli Ido Harper elleni asszójában is jól bírta idegekkel, 13-13 után 15-13-ra nyert, míg Koch az azeri Barat Gulijevet is könnyen elintézte, 15-6-ra verte. A legjobb nyolcba sajnos már egyik vívóink sem jutott be, Siklósi a kazah Elmir Alimzsanovtól 15-9-re, Koch az olimpiai és vb-bronzérmes ukrán Igor Reizlintől 15-10-re kapott ki, a világbajnokságon a 9. és a 11. helyen végeztek. Siklósi Gergely amúgy napra pontosan három éve, 2019. július 19-én nyerte meg a budapesti világbajnokságot.

A párbajtőrben duplán érintett – szövetségi kapitányként és korábbi klasszis, olimpiai ezüstérmes, világbajnok vívóként – Boczkó Gábor így értékelt a Magyar Vívószövetség honlapján: „Közepesnek tartom a mieink teljesítményét, abban bíztam, hogy egyikük eljut a nyolcig, de az érmet sem tartottam elképzelhetetlennek. Két kiemeltünk eljutott a nyolcaddöntőkig, ahol Máté klasszis vívótól kapott ki. Gergő nyerhetett volna, ám mostanában nem volt csúcsformában, viszont már láthattunk tőle biztató jeleket. Nagyon fiatal a válogatott, van még mit tanulniuk a fiúknak, ennek ellenére bízom a csapat jó szereplésében.”

Ma este sajnos nem kell ünnepségre összetoboroznia válogatottunkat a hotelben.

Borítókép: Siklósi Gergely (balra) címvédőként a legjobb 16 között búcsúzott a kairói világbajnokságon (Forrás: Facebook/Hungarian Fencing Federation/Magyar Vívószövetség)