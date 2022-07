Nyolcvanhat évesen is dolgozó olimpiai bajnokunk a Hírességek Csarnokában

Nagyjából egy évtizede hozta létre a Nemzetközi Vívószövetség (FIE) a sportági Hírességek Csarnokát. A kialakított lista azóta minden évben négy fővel bővülhet, akiket a nemzeti szövetségek ajánlását követően a FIE választ ki. S most közzétették az idén megtiszteltetésben részesülők névsorát, és Pézsa Tibor is bekerült a Hall of Fame-be.

Pézsa Tibor az 1964-es tokiói olimpián nyerte meg kardban az egyéni aranyérmet, majd hat évvel később az ankarai világbajnokságon ugyancsak a dobogó tetejére állhatott az egyéni verseny eredményhirdetésénél. Emellett tagja volt az 1966-os moszkvai világbajnokságon aranyat nyerő magyar kardcsapatnak. Az olimpiákról van három bronzérme is (1968, Mexikóváros: egyéni és csapat, 1972, München: csapat). A világbajnokságokról a két aranya mellett öt ezüstöt és két bronzot is őriz.

Fotó: MTI

Mesterként több kimagasló vívót nevelt fel, többek között az olimpiai és világbajnok Nébald Györgyöt. Az „újkori” magyar kardvívás egyik legeredményesebb időszakában, 1978 és 1982 között volt a fegyvernem vezetőedzője, és a mai napig segíti a munkáját annak a Gárdos Gábornak, aki csapatával múlt szombaton Karóban a magyar női szakág történetének első vb-címét szerezte meg.

Fotó: MVSZ

Pézsa Tibor a tizenötödik magyar lett, aki bekerült a Hall of Fame-be. A lista: Bay Béla, Elek Ilona, Fenyvesi Csaba, Gedővári Imre, Gerevich Aladár, Kamuti Jenő, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál, Kulcsár Győző, Nagy Tímea, Pézsa Tibor, Rejtő Ildikó, Sákovicsné Dömölky Lídia, Schmitt Pál, Szabó Bence.

Borítókép: Pézsa Tibor és Csampa Zsolt, az MVSZ elnöke (Forrás: MVSZ)