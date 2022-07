Drámai végjáték után Szilágyi Áron megszerezte első egyéni vb-aranyát

Amint arról már beszámoltunk, a kairói vívó-világbajnokságon a férfikardozók mai versenyében Szilágyi Áron parádés teljesítménnyel jutott be a legjobb négy közé, háromszoros egyéni olimpiai bajnokunk a 16 között éppen egy másik klasszisunkat, a 2017-es egyéni világbajnok Szatmári Andrást győzte le 15-9-re, a negyeddöntőben pedig az olasz Pietro Torrét 15-8-ra verte. Szilágyi az esti programban az elődöntőben a grúz Sandro Bazadzével csapott össze, akit tavaly a tokiói olimpián a négy között nagy csatában győzött le 15-13-ra, négy hete viszont az antalyai Eb-n a 32 között 15-7-re kikapott tőle. A török városban Bazadze a folytatásban is kiválóan forgatta a pengét, olyannyira, hogy megnyerte az Eb-t, így most a regnáló olimpiai és az Európa-bajnok csapott össze.

Szilágyi Áron 7-5-ös vezetésénél volt először két tus különbség a felek között, „félidőben” 8-5-nél jött az egyperces szünet, de utána a hatalmas termetű grúz kétszer is hibátlanul védett, majd vágott vissza, így 8-7-re alakult az állás. Újra versenyzőnk pillanatai következtek, egy fejvágás a 10-7-es vezetését jelentette. 10-9-nél aztán megint nagyon izgalmas lett az asszó, de Bazadze nem tudott egyenlíteni. A végjáték pedig egyértelműen olimpiai bajnokunké volt, Szilágyi 15-11-re győzött. Készülhetett első egyéni vb-döntőjére, mégpedig a 25 éves francia Maxime Pianfetti ellen, aki a vb előtt csak a 25. helyen állt a világranglistán, és eddig nemhogy olimpián vagy világbajnokságon, még világkupa-versenyen sem szerzett érmet. Ezen a napon azonban ihletett formában vívott, kivert két csapatban olimpiai bajnok dél-koreait – egyikük a világranglista-vezető Kim Dzsong Hvan volt –, és a tokiói olimpia egyéni ezüstérmesét, az olasz Luigi Samelét is ő búcsúztatta.

Pianfetti a döntőt is lehengerlően kezdte, 6-3-ra elhúzott, de Szilágyi innen 8-6-ra fordított. A szünet után 10-6-ra lépett meg, majd 12-8-ra és 14-12-re is vezetett, azonban a francia 14-14-re egyenlített, ennél drámaibb nem lehetett volna a befejezés. A végjátékban a zsűri két vitatott esetben is a franciának kedvezett, és az utolsó tus megítélését is videózás előzte meg. Ám utána Szilágyi keze lendülhetett a magasba, ő győzött 15-14-re, és pályafutása során először egyéni világbajnok lett! Pianfetti mutogatott, hogy szerinte ő győzött, de ennek már semmi jelentősége nincs.

Borítókép: Szilágyi Áron a nap során végig jól koncentrált (Forrás: Facebook/Magyar Vívószövetség)