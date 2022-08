A Fradit elgáncsoló Qarabag nem lesz ott a BL főtábláján + videók

Azerbajdzsánban 0-0-s döntetlent játszott egymással a Ferencvárost a Bajnokok Ligája vezető útról eltérírő, Qarabag és a cseh Viktoria Plzen, és úgy tűnt, az azeri együttes ezúttal is veszi az akadályt idegenben. A 38. percben ugyanis Filip Ozobic gyönyörű gólt lőtt gólt lőtt, futtában vette mellre majd bombázta a labdát a hálóba, ide kattintva nézheti meg. A második félidőben azonban feljavult a Viktoria, és fordítani tudott: Jan Kopic az azeri kapus hibájából egyenlített (ide kattintva nézheti meg), majd Jan Kliment is betalált egy védelmi hibának köszönhetően (ide kattintva nézheti meg), és ezzel 2-1-re a plzeniek győztek, azaz ott lesznek a BL csoportkörében. Nem sok esélyt hagyott a Benfica a Dinamo Kijevnek, az idegenben elért 2-0-s sikert követően hazai pályán 3-0-ra győzött, összesítésben 5-0-lal tette fel magát a főtáblára.

Fotó: Armando Franca / MTI/AP

Sokkal több izgalmat hozott a Crvena zvezda éa Maccabi Haifa párharca. Az Izraelben elszenvedett 3-2-es vereséget követően hazai pályán a szerb csapat nagy lendülettel kezdett, és Alekszandar Pesics, valamint Mirko Ivanics góljaival kétgólos előnyre tett szert. Az első félidő végén a Maccabi Haifa büntetőhöz jutott, ám Dolev Haziza lövését Milan Borjan hárította – a labda visszakerült az izraeliekhez, Daniel Sundgren 30 méterről célozta meg a kaput, és Borjan ekkor hatalmasat hibázott. A második félidőben a Maccabi Haifa irányította a játékot, és a 90. percben Milan Pavkov nagyon szerencsétlenül ért bele a saját kapuja felé érkező labdába (ide kattintva nézheti meg), ezzel a vendégek kiegyenlítettek, és ők lesznek érdekeltek a csütörtöki sorsoláson.

Fotó: Srdjan Stevanovic

Bajnokok Ligája, selejtezők, 4. forduló (playoff), visszavágók, keddi mérkőzések: Crvena zvezda (szerb)–Maccabi Haifa (izraeli) 2–2, továbbjutott: Maccabi Haifa, 5-4-es összesítéssel; Benfica (portugál)–Dinamo Kijev (ukrán) 3-0, tj.: Benfica, 5–0-s összesítéssel; Viktoria Plzen (cseh)–Qarabag (azeri) 2-1, tj.: Viktoria Plzen, 2-1-es összesítéssel. Szerdai mérkőzések: Dinamo Zagreb (horvát)–Bodö/Glimt (norvég) 21.00 (tv.: Sport2), az első mérkőzésen: 0-1; Trabzonspor (török)–FC Köbenhavn (dán) 21.00 (Sport1),az első mérkőzésen: 1-2, PSV (holland)–Rangers FC (skót) 21.00 (M4 Sport), az első mérkőzésen: 2-2.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta a Bajnokok Ligája csoportjai csütörtöki sorsolására a kalapok beosztását. A sorsolásra Isztambulban kerül sor, 18 órakor kezdődik, az M4 Sport és a Sport1 is élőben közvetíti. A szabályok szerint az első kalapba a Bajnokok Ligája és az Európa-liga legutóbbi győztese, valamint a 2021-es UEFA-országrangsor első hat helyezettjének bajnoka kerül. Mivel a Real Madrid címvédő és spanyol bajnok is, ezért az 1. kalapba kerül a hetedik legerősebb európai bajnokság aranyérmese, a holland Ajax is. A 2., a 3. és a 4. kalapba sorolásról a klubok UEFA-együtthatója dönt; úgy alakult, hogy a már most biztosan főtáblás csapatok automatikusan kitöltik a 2. és a 3. kalapot, így a még nyitott három párharc győztese az utolsó nyolcasba kerül.

Bajnokok Ligája 2022–2023, a sorsolás előtt

(a csapatok neve után az európai kupaszereplése alapján számított UEFA-együttható)

1. KALAP

Real Madrid (spanyol, BL-címvédő, 124.000)

Eintracht Frankfurt (német, El-címvédő, 61.000)

Manchester City (angol, 134.000)

Milan (olasz, 38.000)

Bayern München (német, 138.000)

Paris Saint-Germain (francia, 112.000)

Porto (portugál, 80.000)

Ajax (holland, 82.500)

2. KALAP

Liverpool (angol, 134.000)

Chelsea (angol, 123.000)

Barcelona (spanyol, 114.000)

Juventus (olasz, 107.000)

Atlético Madrid (spanyol, 105.000)

Sevilla (spanyol, 91.000)

RB Leipzig (német, 83.000)

Tottenham Hotspur (angol, 83.000)

3. KALAP

Borussia Dortmund (német, 78.000)

Red Bull Salzburg (osztrák, 71.000)

Sahtar Doneck (ukrán, 71.000)

Internazionale (olasz, 67.000)

Napoli (olasz, 66.000)

Benfica (portugál, 61.000)

Sporting CP (portugál, 55.500)

Bayer Leverkusen (német, 53.000)

4. KALAP

Rangers (skót, 50.250) vagy PSV (holland, 33.000)

Dinamo Zagreb (horvát, 49.500) vagy Bodö/Glimt (norvég, 17.000)

Marseille (francia, 44.000)

FC Köbenhavn (dán, 40.500) vagy Trabzonspor (török, 5.500)

FC Bruges (belga, 38.500)

Celtic (skót, 33.000)

Viktoria Plzen (cseh, 31.000)

Maccabi Haifa (izraeli, 7.000)

Borítókép: A fehér mezes Qarabag a saját hibái miatt maradt hoppon a BL-ben (Fotó: Aziz Karimov)