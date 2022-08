Az ukránok nem kértek a Grand Slam-bajnok segítségéből

Udvardy kínos búcsúja A héten már tétmeccseket is rendeznek New Yorkban, zajlik a US Open selejtezője. Hiába volt harmadik kiemelt a kvalifikációban, már az első fordulóban kiesett Udvardy Panna, aki a világranglistán 911. helyen álló orosz Varvara Flinktől kapott ki. A döntő szettet tie break zárta le, amelyben mindkét játékosnak volt meccslabdája, de végül Flink jutott tovább. Szintén a selejtező első fordulójában esett ki Piros Zsombor, őt az argentin Federico Delbonis győzte le. Jani Réka Luca viszont győzött az első meccsén az orosz Anasztaszija Gaszanova ellen, a főtáblára jutáshoz további két meccset kellene nyernie. A női mezőnyben Bondár Anna és Gálfi Dalma, a férfiak között Fucsovics Márton alanyi jogon szerepelhet az év utolsó Grand Slam-tornájának főtábláján.