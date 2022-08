Csak pár másodpercen múlott a Zalaegerszeg újpesti győzelme

Csoboth Kevin egyelőre a cserék között kapott helyen, a kispadon ülve figyelhette, hogy változatosan teltek a percek a mérkőzésen, szemlátomást mindkét együttes szeretett volna minél hamarabb gólt szerezni. Bátran futballozott a ZTE, és érdekes módon inkább a hazai csapat veszélyeztetett többször kontrákból. Akadt nagy helyzet itt és ott is, aztán a 31. percben az újpesti védelem segítségével a vendégek szereztek vezetést: Tajti indításába beleért Ljujics, középen Diaby és Kuusk egymásra várt, Németh Dániel pedig eléjük ugorva megelőzte őket is és a kilépő Banai kapust is, és estében a bal alsó sarokba gurította a labdát – 0-1.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A 45. percben Gergényi Bence – nincs rá jobb szó – óriási ostobaságot csinált. Az egerszegi futballista a 35. percben kakaskodott Antonovval, amiért mindketten sárga lapot kaptak, majd tíz perccel később elveszítette a labdát a felezővonalnál, és teljesen feleslegesen lerántotta Lahnét, amivel ártalmatlan helyzetben kiállíttatta magát.

Ricardo Moniz kettőt is cserélt a második félidőre, hiszen át kellett szerveznie a csapatát. Természetesen a védelmet és a középpályát erősítette meg, levitte például a gólszerző Némethet is. Milos Kruscsics, az Újpest vezetőedzője a védő Kuusk helyére a támadó Bjelost hozta fel, ő így reagált az emberelőnyre.

És ahogyan várni lehetett, a házigazdák sok energiát mozgósítottak az egyenlítés érdekében, de amikor nagy nehezen helyzethez jutottak, Demjén Patrik remekül védett. A lilák edzője újabb támadókat küldött pályára, hogy fokozza a nyomást, ami sikerült is, de a vendégek kapusán senki sem tudott kifogni, ő sorozatban mutatta be a bravúrokat.

A ZTE képtelen volt támadásokat vezetni, minden erejét felemésztette a védekezés, és a végén a játékosai arra rúgták a labdát, amerre álltak... De nem jött be. A játékvezető három perc hosszabbítást jelzett, és a 94. percre fordulva Borello jobbról ballal beadott, Junior Tallo pedig egy védőtől szorongatva az ötösről fejjel a kapu közepébe csúsztatta be a labdát – 1-1.

Csak néhány másodpercen múlt a Zalaegerszeg újabb fővárosi győzelme, de az Újpest rászolgált az egy pontra, ha nincs Demjén, akkor alighanem nyerhetett is volna.



NB I, 3. forduló

Péntek

Debrecen–Vasas 1-1 (0-1), Nagyerdei Stadion, 5665 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Babunszki (85.), illetve Berecz (20.). Kiállítva: Baráth B. (Debrecen, 30.)

Szombat

Kecskemét–Mezőkövesd 1-0 (1-0), Kecskeméti Széktói Stadion, 1719 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerző: Katona (13.)

Újpest–Zalaegerszeg 1-1 (0-1), Szusza Ferenc Stadion, 3000 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Junior Tallo (94.), illetve Német D. (31.). Kiállítva: Gergényi (ZTE, 45.)

Vasárnap

Kisvárda–Puskás Akadémia 18.00 (M4 Sport+)

Ferencváros–Mol Fehérvár 20.00 (M4 Sport)

Bp. Honvéd–Paks 20.00 (M4 Sport+)

Borítókép: A ZTE csak az első félidőben támadott, a szünet után tíz emberrel játszott (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)