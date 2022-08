Dicsérte az ellenfél edzője a Fradit, de van, amit nem ért

– Sokat nyomott a latban, hogy idegenben léptünk pályára, Bakiban kezdtük a párharcot. A lelátók tele voltak, zsúfolt stadionban játszottunk, és a meleg is befolyásoló tényező volt, nem véletlenül tartottak ivószünetet. Ettől függetlenül a második félidőre nem azt kértem a játékosaimtól, hogy védekezzünk, védjük az eredményt. Sőt, ekkor is voltak helyzeteink, sajnálom, hogy ezeket nem használtuk ki – idézi a Nemzeti Sport helyszíni tudósítója Sztanyiszlav Csercseszovot. Nehéz kihámozni a szavaiból, hogy akkor most elégedett-e vagy sem az 1-1-es döntetlen után.