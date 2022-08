Nagyon nagy bunyó Szaúd-Arábiában, Dzsiddában röpködnek a pofonok + videó

Másodszor is összecsap egymással a WBO, a WBA, az IBF és az IBO szervezeteknél nehézsúlyú világbajnok ukrán Olekszandr Uszik és a korábbi címvédő angol Anthony Joshua. A mai hivatalos mérlegelésen Uszik 221,5 fontot, 100,47 kilogrammot nyomott – az első mérkőzésük előtt 221,25 fontot, azaz 100,36 kilogrammot –, Joshua pedig 244,5 fonttal, 110,9 kilogrammmal mérlegelt. Az ő súlya tavaly szeptemberben 240 font, 108,86 kg volt.

A ceremónián a felek többször is provokatívan néztek egymással farkasszemet, de balhé nem lett a dologból.

Olekszandr Uszik két napja a sajtótájékoztatón még dalra is fakadt, és Ukrajna dicsőségét hirdette:

Oleksandr Usyk bursts into song following his head-to-head with Anthony Joshua! 🇺🇦🎶 pic.twitter.com/O9XRy6TXSw — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 17, 2022

– Az első mérkőzésen kölcsönösen tanultunk egymástól, a szombati összecsapás pedig annak a folytatása lesz, így az első felvonás gyakorlatilag a 13. menetnek fog számítani. Elég időnk volt arra, hogy tanulmányozzuk egymást. Arra születtünk, hogy az életünkért, az övekért harcoljunk. Aki nem méreti meg magát, az nem nyerhet. Az egész életünk során harcolunk valamiért vagy valakiért, a szombati pedig egy nagyszerű küzdelem lesz – idézte a Profiboksz.hu az ukrán bunyóst.

Anthony Joshua a következőket mondta: – Ez számomra egy kötelezően megnyerendő mérkőzés. Kemény volt a felkészülésem, de szeretem, amikor ilyen jellegű nyomás van rajtam.

Uszik 2021 szeptemberében „idegenben”, Londonban úgy szerezte meg a négy világszervezet vb-öveit Joshuától, hogy a Tottenham stadionjában közel hetvenezer néző előtt mért vereséget a brit ökölvívóra, mégpedig 12 menetben, egyhangú pontozással. Már a találkozó első felében is egyértelműen Uszik akarata érvényesült, jóval többet mozgott és látványosabban többet talált, mint Joshua. A harmadik menetben hatalmas ütést vitt be ellenfelének, aki azonban talpon maradt. A címvédő az ötödik menetben érkezett meg a meccsbe, de a hetedikben Uszik megint nagyon eltalálta. A mérkőzés második fele már kiegyenlítettebbé vált, de Uszik őrizte az előnyét, a hajrá pedig megint egyértelműen az övé volt. Az utolsó másodpercekben a kötelekhez szorította Joshuát, és még a kiütés is benne volt a levegőben. Ez elmaradt, de Uszik győzelme nem lehetett kétséges, és ezt a három pontozó is így látta: az ukrán kihívó egyhangú pontozással diadalmaskodott (117-112, 116-112, 115-113), így a nehézsúlyban is felülhetett a világbajnoki trónra.

Pedig előzetesen Joshua számított esélyesnek, hiszen az ukrán egy súlycsoporttal lejjebb, cirkálósúlyban lett vitathatatlan bajnok, a nehézsúlyban addig csak két meccse volt.

A 35 esztendős ukrán profiként veretlen: eddigi mind a 19 meccsét megnyerte, tizenhármat kiütéssel. A 32 éves Joshuának 26 meccséből 24 győzelme (22 KO) és két veresége van. A tavalyi mérkőzésük óta egyikük sem lépett ringbe.

A szombati összecsapást a King Abdullah Sports City elnevezésű dzsiddai stadionban rendezik.

