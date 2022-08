Petrjak–Schön csere a Vidinél: csak a Sahtarnak üzlet

Schön hazatérése már július közepén felmerült azok után, hogy a klubjánál létszám feletti lett, az új idényben egyetlen meccsen sem szerepelt, lényegében kikerült a keretből, átadólistára tették. Akkor még nem valósult meg az üzlet, de a Petrjakért befolyó összegből már megveheti a Vidi a magyar csatárt. A ballábas támadó két és fél éve egyszer már döntött úgy, hogy itthon próbál erőt gyűjteni, s az Ajaxtól 2019 januárjában hazatérve az MTK-ban meghatározó emberré nőtte ki magát. 2021 áprilisában nagy reményekkel igazolt Dallasba, ez a számítása azonban nem vált be. Reméljük, Fehérváron ismét felfelé ível majd a karrierje.

Fehérvárról a nyáron több, a szélen bevethető játékos is távozott, Petrjak előtt Bese Barnabás, Csoboth Kevin és Géresi Krisztián is, ezért is van szükség mindenképpen egy szélsőre.

Borítókép: Schön Szabolcsnak nem jött be a dallasi kaland (Fotó: Imago)