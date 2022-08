Ádám Martin és Gazdag Dániel ismét gólokkal vált főszereplővé +videók

Győzelmet ünnepelhetett Sallai Roland is,aki kezdett, és kereken egy órát kapott a Freiburgban, amely 1-0-ra győzött a Vfb Stuttgart vendégeként. A szomszédos Ausztriában is játszik a szezon kezdete óta válogatott magyar labdarúgó: Kecskés Ákos a 85. percben kapott lehetőséget a LASK-ban, amely szintén 1-0-ra nyert idegenben, a Sturm Graz volt az áldozata.

Törökországban Varga Kevin a nyáron hagyta el a Kasimpasát, amely sok pénzzel tartozott neki, és egy hete héten így nagy zakóból maradt ki, volt csapata ugyanis hazai pályán kapott ki 6-0-ra a Szalai Attilával felálló Fenerbahcétól. Jó hete volt a Fenerek, három nappal később az Euroliga selejtezőinek a rájátszásában az első meccsen Bécsben nyert 2-0-ra az Austria Wien ellen, a következő bajnokiját pedig augusztus 22-én, hétfőn este játssza, amikor a Adana Demirsport fogadja. Visszatérve Varga Kevinhez: túlságosan azért nem lehetett boldog, ugyanis új együttese, a Hatayspor otthon 2-1-es vereséget szenvedett a Gaziantesportól, ő pedig csak a 80. percben szállhatott be a meccsbe.

Fotó: AFP/GEORG HOCHMUTH

Az Euroliga-selejtezők rájátszásában két ciprusi klub futballistájaként egy-egy további magyar is érdekelt volt. Az AEK Larnaca az ukrán Dnipro-1 vendégeként nyert 2-1-re az odavágón, a második gól Gyurcsó Ádám szögletéből esett a hajrában, a labda az egyik védőről került a hálóba. Az Omonia Nicosia a belga Gent otthonában szerzett 2-0-ás előnyt, Lang Ádám azonban nem lehetett részese ennek a sikernek, mert éppen kislánya született, és a klubjától felmentést kapott a mérkőzés alól.

Maradjunk még a nemzetközi kupáknál, mert az Európa-Konferencia-liga is a rájátszásnál tart, és itt is akadnak még magyar érdekeltségek. Ilyen a svájci Basel meccse, amely Szalai Ádámot a 80. percben bevetve a CSZKA Szófiától 1-0-ra kikapott a bolgár fővárosban. A Basel egyébként vasárnap a hatodosztályú Allschwillt 5-0-ás győzelemmel búcsúztatta el a kupától, Szalai Ádám a 75. percben állt be, és a ő szerezte az ötödik gólt. A holland AZ Kerkez Milossal a kezdőben lépte le 4-0-ra a portugál Gil Vicentét, a magyar futballista gólpasszt adott, majd a 72. percben lecserélték, a spanyol Villarreal pedig 4-2-re verte a Hajduk Splitet, a horvát csapatba Lovrencsics Gergőt a 70. percben cserélték be.

A horvát bajnokságban egyébként rangadót játszott az NK Osijek, amely a címvédő Dinamo Zagreb vendége volt. Az eszéki együttesben Kleinhesler László a 84. percig volt a pályán, tíz perccel korábban, 3-1-es hazai vezetésnél ő tette szorossá az eredményt: egy védőn megpattanó lövése jutott el a bal felső sarokba. Nagy ünnepet azonban nem csaphatott, mert az utolsó negyedórában a Dinamo még szerzett két gólt, és 5-2-re megnyerte a meccset. Lovrencsics Gergő vasárnap este kezdett a Splitben, a csapata 2-1-re legyőzte a Lokomotiv Zagrebet, ő pedig 75 percet töltött a pályán.

Dinamo 3-2 Osijek (74')



Lacika gets one back! pic.twitter.com/ZJpHJZ3U1z — Everything About HNL (@AboutHnl) August 20, 2022

A Dunaszerdahely a Spartak Trnava vendége volt ezen a hétvégén a szlovák bajnokág 6. fordulójában, és 3-1-re kikapott örök riválisától. A DAC kicsit több mint fél órán át emberelőnyben játszhatott, de ezt sem sikerült kihasználnia, a magyarjai közül Veszelinov Dániel végigvédte a találkozót, Balogh Norbert végigjátszotta a mérkőzést, Szánthó Regő és Kalmár Zsolt a 79. percben állt be, Hahn János és Szendrei Ákos nem volt a keret tagja.

– Nem az igazi DAC-ot látták a szurkolóink szombaton – mondta a találkozó után a Nemzeti Sportnak Balogh Norbert, akinek minden meccsen vannak nagy helyzetei, de ebben az idényben még nem szerzett gólt. – Így nem játszhatunk. Elnézést kérek a szurkolóinktól a csapat nevében. A következő meccsen győznünk kell, hogy kiengeszteljük őket. Sajnos most nem mennek be a helyzetek. Pozitívan állok hozzá, keményen dolgozom, hogy ez megváltozzon, biztos, hogy egyszer átszakad a gát. Nem az a lényeg, hogy hányszor kerülünk a padlóra, hanem az, hogy hányszor kelünk fel. Ilyenkor mutatkozik meg a csapat ereje.



Fotó: Facebook/DAC 1904

Az angol harmadosztályban a Barnsley két hazai mérkőzést is játszott a múlt héten. Kedden a Bristol City-t magabiztosan verte 3-0-ra, Callum Styles végig a pályán volt, és az első találatnál ő adta a gólpasszt, majd szombaton ugyanez lett a végeredmény, ám ezúttal a vendég Wycombe javára, a magyar válogatott támadó pedig kezdett, de a 77. percben lecserélték. Az olasz második vonalban a Parma Balogh Botondot végig a kispadon jegelve 0-0-ra végzett Perugiában, a Pisa a Comót fogadta, Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést, a végeredmény pedig 2-2 lett.

Nagyon beindult Ádám Martin. A legutóbbi magyar bajnokság gólkirálya másodszor kapott lehetőséget új csapatának kezdőjében. A listavezető esélyesként lépett pályára az utolsó előtti vendégeként, ennek ellenére 36. percben kisebb meglepetésre a házigazda Kimcson Szangmu FC Kim Dzsun Bom góljával szerzett vezetést. Erre Ádám még a félidő előtt válaszolni tudott, majd a második játékrészben csupán négy percet kellett várni arra, hogy a magyar válogatott támadó újabb találatával megfordítsa az állást az Ulszan. Negyedórával később, a 73. percben lecserélték Ádám Martint, a hajrában pedig már nem változott az eredmény, így a magyar támadó duplájával az Ulszan nyolcmeccsesre nyújtotta veretlenségi sorozatát, a magyar csatár pedig már a harmadik góljánál tart.



Szinte már rutin arról hírt adni, hogy jól szerepel az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben a Philadelphia Union, és benne Gazdag Dániel is termeli a gólokat. Ez utóbbi most is megtörtént, bár muszáj arról is beszámolni, hogy a csapat 1-0-ra kikapott a Schön Szabolcsot nélkülöző FC Dallas vendégeként. Magyar idő szerint vasárnap hajnalban viszont kárpótolta magát és a szurkolóit, ugyanis 6-0-ra kiütötte Washingtonban Wayne Rooney csapatát, a DC Unitedet, Gzadag Dániel szerezte a második gólt tizenegyesből, majd kiosztott egy gólpasszt is. Gazdag Dániel – akit a 76. percben lecseréltek – 27 találkozó után már 13 gólnál tart a mostani idényben, ezzel holtversenyben a hetedik legeredményesebb játékos az MLS-ben, a Philadelphia pedig továbbra is vezeti a keleti főcsoport tabelláját.

Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City a Portland Timberst fogadta, és a magyar támadót végig a pályán tartva 4-1-re győzött, ám enek ellenére a Nyugati főcsoport utolsó helyén áll. Az élen azt az FC Dallast találjuk, amely ezúttal sem nevezte Schön Szabolcsot, és simán kikapott 4-0-ra Nashwille-ben.

Borítókép: Ádám Martin két fontos gólt szerzett vasárnap (Fotó: Twitter)