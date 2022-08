Fiatal magyar edző kálváriája: bűnbak lett a megmentőből

Ám fél év sem telt bele, máris visszahívták a Csizi becenevű szakembert, 2021 októberében Boér Gábor menesztése után ismét ő lett a BMTE vezetőedzője. Nyögvenyelős idény végén benntartotta az együttest a másodosztályban, amely végül a 14. helyen zárta a bajnokságot.

A Budafok a nyári erősítések dacára pocsékul kezdte a 2022–23-as idényt, Ajkán, Kazincbarcikán és az MTK vendégeként is kikapott, otthon pedig két döntetlent ért el a Pécs és a Gyirmót ellen; jelenleg az utolsó, 20. helyen áll az NB II-es tabellán. A klub vezetősége az MTK elleni, vasárnapi 4-1-es vereséget követően döntött az edzőváltás mellett.

– Együttesünk sajnos nem kezdte jól a Merkantil Bank Liga 2022/23-as szezonját, öt fordulót követően három vereséggel és két döntetlennel két pontot szerezve a tabella utolsó, 20. helyén állunk. Klubunk vezetése így nehéz döntésre kényszerült, de úgy döntött, új impulzusokra és változásra van szükség a kispadon. Csizmadia Csabának játékosként, majd vezetőedzőként is elévülhetetlen érdemei voltak egyesületünk közelmúltbeli, történelmi sikereiben. Irányításával vívtuk ki 74 évet követően újra az NB I-es tagságot, ahol a kiesés ellenére is rendkívül pozitív benyomást tett a BMTE a magyar futballtársadalomra. Csizi odaadó munkáját és a Budafokért tett fáradozásait ezúton is nagyon köszönjük, edzői pályafutásához további sok sikert kívánunk! Pótlásáról vezetőségünk hamarosan gondoskodik, amint megvan csapatunk új edzője, természetesen arról is beszámolunk majd honlapunkon – írja a BMTE honlapja.

A Nemzeti Sport információi szerint a budafoki kispadra Mátyus János az egyik jelölt, aki 2021 végén, mindössze két és fél hónappal kinevezése után távozott az NB III-as Soprontól, azóta nincs csapata. Kedden jelenthetik be Budafokon az új szakvezetőt.

Borítókép: Csizmadia Csaba viharverten távozott Budafokról (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)