Rablótámadás nehezíti a Barca játékosának klubváltását

A Barcelona vasárnap este 4-0-ra múlta felül a Real Valladolidot, de a gránátvörös-kékek csatára, Pierre-Emerick Aubameyang csak rövid ideig örülhetett felhőtlenül a csapata győzelmének, ugyanis az éjszaka során négy fegyveres alak jelent meg a castellfdefelsi házában, amikor a futballista, a felesége, illetve a két gyermekük, a 11 éves Curtys és a 6 éves Pierre is otthon tartózkodott. A beszámolók alapján a betörők lőfegyverrel és vasrúddal fenyegették meg a gaboni játékost, sőt, meg is ütötték őt és a feleségét, Alyshát is, majd a The Sun információ szerint megkötözték és megbilincselték őket. A tolvajok a család széfjéből pénzt, ékszereket zsákmányoltak, majd elmenekültek.

Aubameyangot nemcsak anyagi károk érték, az arcára kapott ütés nyomán eltört az állkapcsa, emiatt pedig heteket kell kihagynia. Ez ráadásul a labdarúgó klubváltását is megnehezíti. A Chelsea már hetek óta tervezi Aubameyang leigazolását, és az Athletic szakírója, David Ornstein szerint a két klub tárgyalásokat folytat az ügyben, egyelőre azonban szó sincs megegyezésről. A 33 éves futballistának a sérülése miatt kompromisszumokat kellene kötnie, ha szeretné áttenni Londonba a székhelyét.

Aubameyang januárban igazolt a Chelsea városi riválisától, az Arsenaltól a Barcelonához, és mondhatni másodvirágzását éli a katalán klubnál, tizenhét bajnokin tizenkét gólból vette ki a részét, tizenegyet maga szerzett, valamint egy asszisztot osztott ki. Robert Lewandowski megérkeztével azonban kérdéses, hogy annyi játékperc jutna-e neki a Barcánál, amennyit elképzel.

Most a két klubnak rövid ideje van, hogy dűlőre jusson egymással, ugyanis a Premier League-ben szeptember 1-jén, azaz holnap este 11 órakor zárul le az átigazolási ablak.

A veterán csatár egyébként nem az egyetlen, aki bűneset áldozata lett, a közelmúltban Lewandowski méregdrága óráját tulajdonították el Barcelona utcáin.