Varga Zsolt: El tudom fogadni a kevésbé jó eredményt, ha…

– A női válogatott szövetségi kapitánya, Bíró Attila azt mondta, a mostani volt élete legkönnyebb kerethirdetése. Önnek mennyire volt nehéz dolga?

– Július huszonötödikén kezdtük el a munkát, augusztus kilencedikén már le kellett adni a névsort a LEN-nek, amely csak egy héttel később lett publikus. Egy hét hazai edzés után utaztunk el a horvátországi edzőtáborba, végig azon gondolkodtam, hogyan fogok keretet összerakni huszonegy játékosból ennyi idő alatt. Sibenikben elmondtam a srácoknak, mi a helyzet, hogy ők lesznek az elsők, akik megtudják az Eb-keret összetételét, addig még van három edzés, mutassák meg, ki tud bekerülni!

– A keret túlnyomó többségével dolgozott már együtt a Ferencvárosban. A többiek hogyan fogadták a híresen kemény edzéseit?

– Mindenkin azt láttam, hogy maximális hozzáállással dolgozik. Már azt is észrevettem, hogy visszafogok néhány játékost, azt nem szeretném, hogy ennyi edzéssel, ekkora intenzitással kiégjen valaki vagy átbillenjen a túledzettség állapotába. Abszolút jó volt a munkamorál, nagyon elégedett voltam vele.

– Mit várhatunk a csapattól az Eb-n?

– Nagyon jó lenne kiemelkedő eredmény, de ha nem látok olyan változásokat a csapat játékában, amelyek tényleg markáns különbséget, fejlődést jelentenek, azzal besöpörnénk a szőnyeg alá a problémákat. Figyelem, mit lehetne átvenni az olasz, a spanyol vagy a szerb válogatottól. Higgye el, nagyon rossz azt mutogatni, hogy miben jobbak nálunk mondjuk az olaszok. Nagyon idegesít. Szeretném, ha a szükséges elemeket átvennénk, de azt is, hogy rá is tegyünk még egy lapáttal, mondjuk, hogy mozgásban is jobbak legyünk, és húsz vagy harminc centivel nagyobbat tudjunk repülni a vízen, mint ők. Ha látom, hogy ezen az úton haladva fejlődünk, el tudom fogadni a kevésbé jó eredményt is. Bár maximális terheléssel és nyomással akarok játszani, mert átverni sem szeretném magunkat, hogy az Eb-n ne lenne fontos az eredmény. Ugyanazzal a nyomással kell játszanunk, mintha olimpiára mennénk. Mindent ugyanúgy kell csinálnunk, mert azzal gyakoroljuk azt is, hogy Párizsban mi lesz. Maximális az elvárásom minden tekintetben.

Borítókép: Varga Zsolt szövetségi kapitány a BENU kupa Magyarország–Franciaország felkészülési mérkőzésén (Fotó: MTI/Kovács Anikó)