A spanyolok és a franciák játsszák a döntőt az Európa-bajnokságon

A 11 563 néző előtt lejátszott meccsen a 2013-as bajnok Franciaország sem kezdett jól, de folyamatosan vezetett. Az első negyedben mindössze 24 pontot dobott a két csapat, és ez volt a legkevesebb a nyitó játékrészben ezen a kontinenstornán. A franciák fokozatosan elhúztak, és 16 pontos előnyre tettek szert a nagyszünetben 34-18-ra. Ennél közelebb később sem jutottak a lengyelek az ellenfelükhöz, sőt a különbség az egyre magabiztosabb francia csapatnak köszönhetően negyven pontra is nőtt, a végeredmény 95-54 lett.

A győztes csapatban Guerschon Yabusele megállíthatatlan volt, a francia magas ember 22 pontot dobott, amihez négy lepattanó és két labdaszerzés társult. A francia védelem megfojtotta Lengyelország sztárját, Mateusz Ponitkát, aki mindössze hét pontot szerzett 3/10-es dobóteljesítménnyel és négy eladott labdával, és mindössze 32 százalékos dobószázalékon tartotta Lengyelországot, emellett 40-21-re lepattanózott. Franciaország ugyanakkor 62 százalékkal dobott a mezőnyből, elképesztő triplamutatóval: 26 kísérletből 15 hullott a gyűrűbe (58 százalék). Lengyelország mindössze 18 pontot szerzett az első félidőben, és ezzel az első olyan csapat lett, amely 20 pontnál kevesebbet dobott egy Eb-elődöntő első félidejében, mióta Magyarország 1946-ban 12 pontot szerzett Csehszlovákia ellen.

A másik elődöntőben Spanyolország kezdett jobban, Willy Hernangomez vezérletével uralta a mérkőzést. Gond nélkül nyerte meg az első negyedet, de a második derekán megtorpant, illetve elkapta a ritmust Németország. Dennis Schröder és Andreas Obst vezérletével átvették az irányítást a házigazdák, egy 14-0-s rohanással fordítottak, és parádésan kosárlabdáztak ebben az időszakban, 51-46-ra vezettek a szünetben.

Persze ez még nem jelentett semmit, és a spanyolok el is kezdtek felzárkózni a harmadik negyedben Lorenzo Brown vezérletével. A 24. percben vissza is vették a vezetést. Egy ideig felváltva hol itt, hol ott volt az előny. A németeket rövid időre megzavarta a spanyolok nagy rohanása, egyre több hibát követtek el, de amikor magukhoz tértek, Schröder ismét nagyot lendített rajtuk. Hullámzott a játék és a két válogatott teljesítménye, és ettől roppant izgalmasan ment előre a mérkőzés. A spanyolok a játékrész második felében alig találtak a gyűrűbe, a házigazdák tíz ponttal is elhúztak, de csak 71-65-ös vezetéssel fordultak rá a negyedik negyedre.

Fotó: Fiba.com

Feljavult Franz Wagner is a hazai csapatban, ő termelt ekkor pontokat. Schröder elérte a harmincadik pontját is, de a spanyolok nem adták fel, Brown továbbra is jól játszva meccsben tartotta a csapatát, amely hétpontos előnyt ledolgozva 77-77-re egyenlített a 34. percben. Sőt, a hazai csapat egyre többet kapkodott, pontatlanná vált, és Spanyolország ezt kihasználva fordított 86-80-ra. Ez elég is volt neki, nem engedte ki a kezéből a mérkőzést, győzött 94-91-re, így Spanyolország játszhatja majd a döntőt vasárnap este Franciaországgal, előtte a házigazda németek pedig a bronzéremért játszhatnak a lengyelekkel.

Borítókép: Juancho Hernangomez nagyon hasznosan játszott (Fotó: Fiba.com)