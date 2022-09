Luka Doncic: Cserben hagytam a csapatomat és az országomat!

Nem túlzás azt állítani, hogy a sportág ünnepe a napjainkban zajló Európa-bajnokság. A kontinens legjobb férfikosárlabda-válogatottjai már a csoportkörben is rendkívül színvonalas mérkőzéseket játszottak egymással, az elődöntőknél tartó kiesés szakasz pedig zömmel fantasztikus meccseket és olykor nagy meglepetéseket is hozott. Az első az volt, hogy a nyolcaddöntőben Olaszország elbúcsúztatta az előző Eb ezüstérmesét, az NBA legutóbbi alapszakaszának a legértékesebb játékosát, Nikolics Jokicsot is bevető Szerbiát.