II. Erzsébet királynő halála után a hét végén újraindult a Premier League, igaz, több találkozót, köztük a Chelsea–Liverpool rangadót ismét elhalasztottak.

A címvédő Manchester City viszont pályára lépett, s a Wolverhampton számunkra is kellemes emlékű otthonában nem is várt sokat a vezetés megszerzésével: Jack Grealish már az első percben betalált, majd a Bajnokok Ligájában szerzett káprázatos győztes gólja után a bajnokságban is eredményes volt Erling Haaland.