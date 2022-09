Gyorsan megtalálták Szoboszlaiék szerdán kirúgott edzőjének utódját

A 45 esztendős Rose – aki vasárnap ünnepli majd a 46. születésnapját – lipcsei születésű, ráadásul a kezdetektől része volt a Red Bull-projektnek. Az edzői karrierjét a Mainz segédtrénereként kezdte, majd hazatért, hogy a Lokomotív Leipzignél vállaljon vezetőedzői állást. Ezt követően a Red Bull Salzburg utánpótlásában lépkedett folyamatosan előre – az első csapat irányítását 2017 nyarán vette át. Az ő irányítása alatt mutatkozott be Salzburgban Szoboszlai Dominik 2018 januárjában. Rose salzburgi munkájával felhívta magára a figyelmet, s lecsapott rá a Mönchengladbach, amellyel a klub története során először bejutott a Bajnokok Ligájába. Rose az előző idényben a Borussia Dortmundot irányította, s bár a Bundesligában a második helyen végzett a csapattal, annak esélye sem volt a bajnoki címre, amelyet nyolcpontos előnnyel ismét a Bayern München szerzett meg. A Dortmund a Bajnokok Ligájában már a csoportkörben búcsúzott, aztán az Európa-ligában a 16 közé kerülésért a Glasgow Rangersszel szemben is alulmaradt, a Német Kupából pedig a nyolcaddöntőben esett ki. Mindezt nem nézték el Rosének, aki most kétéves szerződést írt alá Lipcsében, 2024-ig lesz a csapat vezetőedzője. Érdekesség, hogy az RB Leipzig szombaton éppen a Dortmundot fogadja a Bundesligában.

Es ist offiziell!



Marco #Rose wird neuer Cheftrainer von #RBLeipzig und erhält einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024.



Der 45-Jährige tritt damit die Nachfolge von Domenico #Tedesco an. — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 8, 2022

Borítókép: Marco Rose ült le a lipcsei kispadra (Forrás: Twitter/Deutschland Germany)