Húsz percig tartott a kisebb csoda, aztán jött a realitás

Az amerikaiak már a 2. percben megszerezték a vezetés, ami előrevetítette a súlyos vereséget. Ám a magyar válogatott az első húsz percben nem adta könnyen a bőrét, ebben a játékrészben nem is kapott több gólt, noha a kapura lövési arány (18:1) már ekkor is egyértelműen árulkodott az erőviszonyokról. Úgy is fogalmazhatunk, a virtus addig tartott ki, amíg el nem fogyott az erő.