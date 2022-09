Húszezer résztvevője lesz a Budapest Maraton futófesztiválnak

Ma délelőtt tartották meg a 37. Spar Budapest Maraton Fesztivál sajtótájékoztatóját, amelyen a szervezők ismertették a nagy múltú esemény előkészületeit, programját és érdekességeit. A sajtótájékoztatón részt vett Bősz Anett Budapest humán területekért felelős főpolgármester-helyettese, Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár, Maczelka Márk, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője, Kocsis Árpád, a BSI ügyvezető versenyigazgatója és Szabó László, a Fodisz (Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége) elnöke is.

– A futóláz erőteljesen emelkedik Budapesten! – szögezte le Kocsis Árpád. – Az ország minden szegletéből és több mint nyolcvan országból özönlenek a nevezések. Jóval többen futunk, mint az előző két covidos évben. Szinte már minden olyan, mint ami megszakadt két és fél évvel ezelőtt: zenei maraton, szakmai bajnokságok, Fut a színház, Diplomata-kupa, jótékonyság, kiállítók és fergeteges hangulat lesz a Budapest legnagyobb és az ország egyik legrégebbi futóeseményén – tette hozzá a versenyigazgató.

Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkár köszöntőjében kiemelte:

– A napokban jelent meg az Eurobarométer kutatása, amelyben kiderült, hogy Magyarországon az emberek hetvenegy százaléka egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán mozog. Ezzel messze el vagyunk maradva az uniós átlagtól. Egészségünk, mentális állapotunk miatt ezen mindenképpen változtatnunk kell. Ebben fontos szerep hárul Magyarország legnagyobb sportesemény szervezőjére, a BSI-re. A jól megszervezett, több ezer, néha több tízezer fős rendezvényeinek óriási ereje van, sokan vannak, akik ezek miatt kezdenek el futni, úszni, kerékpározni.

A jövő szombat a futófesztivál családi napja lesz a rövidebb távokkal az ELTE Lágymányosi Campus környékén: a Despar 10 km, a Riska minimaraton (5 km), a Fodisz esélyegyenlőségi futam (500 m), Hervis váltó 4x2 km, a Nestlé családi futás 1000 m, a Flora maratonka 2,3 km rajtol ekkor. A Spar hazai.szeretem gyaloglás keretében pedig sétálni is lehet majd ezen a napon.

A szombati nap egyik különlegessége a jubiláló 10. Fodisz esélyegyenlőségi futam, amelyről Szabó László, a Fodisz elnöke így beszélt:

– Az esemény a fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott, illetve a szolidaritásukat kifejezni vágyó fiatalokat invitálja egy szimbolikus ötszáz méteres táv lefutására. A program célja, hogy azok a fogyatékkal élő gyerekek is átélhessék a versenyzés örömét és izgalmait, akiknek az aktív sportolás nem feltétlenül a mindennapok része.

A 37. Spar Budapest Maraton jövő vasárnap reggel 9 órakor rajtol a Pázmány Péter sétányról. A 42 195 méteres távot egyéniben, párban vagy a Tolle Maratonstaféta keretében négy fős stafétában is lehet teljesíteni.

Ezzel a mezőnnyel rajtol az idei év újdonsága, a Spar 14 km is. E nagy mezőny mellé bekapcsolódnak majd a Regnum 30 kilométeres futás résztvevői is. Európa egyik legszebb és leglátványosabb maratoni útvonala a Duna két partján vezet, át a Margitszigeten, így a futók fővárosunk világörökségi panorámájában is gyönyörködhetnek a táv teljesítése közben. A maratoni útvonal mentén 36 zenés pont segíti „talpalávalóval” a futókat és szórakoztatja a közönséget.

A szervező Budapest Sportiroda több mint 80 ezer liter vízzel, 32 000 liter Gatorade-del, 1000 liter Pepsi Colával, 280 kilogramm szőlőcukorral és 13 000 darab banánnal várja majd a futókat az eseményen. A rendezvény biztonságos lebonyolításán a két nap alatt mintegy 1200 szervező, rendező dolgozik.

A kétnapos futófesztiválhoz hagyományosan jótékonysági aktivitások is kapcsolódnak. Az esemény kilenc karitatív partnerszervezetének és a mintegy 800 adománygyűjtő vagy adakozó résztvevőnek köszönhetően a két nap „jótékonysági termése” elérheti a tízmillió forintot.

A sajtótájékoztató résztvevői:

Fotó: BSI

Borítókép: Budapestet a jövő hétvégén újra ellepik a futók (Forrás: Budapest Sportiroda)