Lang Ádám magára vállalta a második olasz gólt

Abból építkezhetünk, hogy jó csapatok ellen tudtunk labdát birtokolni, többször is nehéz helyzetbe tudtuk őket hozni. Igazán örömteli, hogy képesek vagyunk dominálni topcsapatok ellen, és ha ezt egyszer, kétszer, háromszor meg tudjuk csinálni, akkor miért ne lehetne megcsinálni mások ellen is? Az a következő feladat, hogy a kisebb csapatok ellen is tudjunk dominálni, jól és eredményesen futballozni