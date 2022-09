Legendák, akik az akadémia igazi alapját adják

A Kiskunfélegyházán nevelkedett Réczi László előbb az ökölvívással kacérkodott, majd atlétikában mutatkozott ígéretes tehetségnek, végül a birkózásnál kötött ki, ahol szép sikereket ért el. Ő szó szerint megmászta a létrafokokat, a sportban és a civil életben is. Szakmát tanult, érettségizett, majd már felnőttként belevágott a jogi tanulmányokba. 1977-ben világbajnoki címet szerzett a kötöttfogású 62 kilósok között, emellett olimpiai (1976), háromszoros vb- (1973, 74, 75) és Eb-bronzérmes (1977). Kiskunfélegyházán egy cikluson át alpolgármester is volt, ahol elismert ügyvédként – immár fiával és lányával hármasban – praktizál, miközben a város díszpolgára kitüntető címet is odaítélték neki.

Klinga László – aki Polyák Imrétől kapta a „Macska” becenevet – a másik szakágban, szabadfogásban olimpiai bronz- (1972) és két Eb-ezüstérmet (1973, 1976) szerzett, majd mesteredzőként számos kiválóságot nevelt itthon és Svédországban egyaránt, szövetségi kapitányként is eredményesen dolgozott, jelenleg is aktív, Kispesten gyerekeknek tanítja a sportág alapjait. Hogy mit sem vesztett legendás humorérzékéből, azt hétfő este is bizonyította.

Az ünnepségről távolmaradni kényszerült a 70. születésnapját ugyancsak a közelmúltban ünnepelt, székesfehérvári illetőségű Rácz Lajos, aki kötöttfogásban az 52 kilósok között gyűjtögette a nemzetközi sikereket. Előbb 1979-ben ő is világbajnok lett a magyar sikersorozattal végződött, San Diegóban megrendezett világbajnokságon, majd az 1980-as moszkvai olimpián úgy lett ezüstérmes, hogy a bírók ellene fújtak. Rácz Lajos hatalmas küzdőképességéről volt híres, reméljük, hogy a gyengélkedése is csak átmeneti.

A jó hangulatú köszöntésen és tortavágáson tiszteletét tette a Nemzet Sportolója, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Varga János is.

Borítókép: Réczi László, Klinga László és Varga János jó egészségnek és jókedélynek örvend (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)