Lewis Hamilton csak a sor végéről rajtolhat Monzában

Az idény második felében egyre több versenyzőnek van szüksége olyan erőforráselemekre, amelyekkel túllépik a szabadon felhasználható mennyiséget. Jó példa volt erre Belga Nagydíj, amelyen a mezőny csaknem a fele kapott büntetést egyes motoralkatrészek cseréje miatt.

Monzában már csütörtökön biztossá vált, hogy ezt a hétvégét sem ússza meg a mezőny büntetés nélkül. Lewis Hamilton Mercedesébe ugyanis bekerül a negyedik erőforrás, ami miatt a hétszeres világbajnok csak a rajtrács végéről kezdheti meg az Olasz Nagydíjat – írja a Nemzeti Sport.

A cserére főként azért van szükség, mert az erőforrás némileg sérült, amikor Hamilton Fernando Alonsóval ütközött a spái futam első körében.

– A harmadik erőforrásom vadonatúj volt Belgiumban, de még mindig dolgoznak rajta, ezért kell most negyediket használnunk – árulta el Hamilton. – Remélem, hogy még tudjuk majd használni ez utóbbi erőforrást is a szezonban később, de most a mezőny végéről kell kihoznom a legtöbbet. Nem lehet rosszabb ez a hétvége, mint a spái volt, sokkal jobbra számítok.

Hamilton eddig ötször győzött Monzában, akárcsak a hozzá hasonlóan hétszeres világbajnok, legendás német Michael Schumacher. Az Olasz Nagydíj időmérő edzését szombaton 16 órakor rendezik, az 53 körös futam pedig vasárnap 15 órakor rajtol.

Borítókép: Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője a Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíján a zandvoorti pályán 2022. szeptember 4-én (Fotó: MTI/AP/EPA pool/Christian Bruna)