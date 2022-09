A Chelsea új edzője korábban balettel fejlesztette labdarúgóit

Nem Harry, de Potter.

Olcsó poén: a Chelsea-nek a gyenge idénykezdet után varázslóra volt szüksége, és a sajtóhírek szerint a Brightontól legalább 12 millió fontért kivásárolt Graham Potter bizonyos értelemben annak számít a futballvilágban.

Játékosnak nem volt nagy szám, mindössze nyolc meccsen lépett pályára a Premier League-ben, jobbára a másod- és harmadosztályban szerepelt balhátvédként, aztán az edzői karrierje sem úgy indult, hogy egy nap majd leülhet egy topcsapat kispadjára. 2011-ben a svéd Östersundsnál kapott lehetőséget, amely akkoriban a negyedik osztályban szerepelt.

Csoda menekültekkel

Graham Potter valóságos csodát művelt a csapattal, ugyanis 2015-ben története során először az élvonalba juttatta fel azt, 2017-ben pedig megnyerték a kupát, aminek köszönhetően kiléptek a nemzetközi porondra. Az Európa-liga selejtezőjében kiejtették többek közt a Galatasarayt is, bejutottak a csoportkörbe, amelyben a Dárdai Pál vezette Herthát is megelőzve a második helyen végeztek, így az egyenes kieséses szakaszba kerültek. Ott aztán olyan eredményt értek el, amire Angliában is felkapták a fejüket.

Potter fiai 2-1-es győzelmet arattak az Arsenal otthonában. A londoni klub persze 3-0-ra megnyerte az első meccset, így a hazai vereség ellenére továbbjutott, de Graham Potter nevét megjegyezték Angliában.

Az Östersunds egyébként arról volt híres, hogy az egész csapatot a Svédországban befogadott menekültekből állították össze, így a játékosok nagy része kevés fizetésért, rész- vagy teljes munkaidős állás mellett futballozott. Lényegében félamatőr együttesről volt szó többek közt palesztin, iraki, iráni, ghánai, nigériai és ugandai játékosokkal.

Nem javasol balettelőadást

Nemcsak a Daniel Kindberg (az angol hadsereg korábbi alezredese) klubelnök által alkalmazott modell, hanem az általa vallott módszer is különleges volt, amelyet edzőként a társadalmi tanulmányokban diplomát szerzett Potter is a magáévá tett: a futball mellett egyfajta társadalmi intézményként működtek, a pályán kívül foglalkozásokat szerveztek a labdarúgóknak.

Így esett meg, hogy írtak könyvet, rendeztek kiállítást a művészeti alkotásaikból, egy színházi előadásukra 1500-an váltottak jegyet, egy ízben Potter pedig még A hattyúk tavát is eltáncoltatta a játékosokkal.

A Chelsea-nél aligha alkalmaz hasonló módszereket, és nemcsak azért, mert Kalidou Koulibaly lábán nem állna jól a balettcipő.

– Soha nem tanácsolnám egyetlen edzőnek sem, hogy rendezzen balettelőadást – vallotta be Potter. – De ha az elnök azt mondja, hogy ez az identitásunk része, akkor tegye meg. Meg kell érteni, miről szól egy klub, és edzőként amennyire csak lehet, támogatni kell a törekvéseit. Én pontosan ezt tettem, és csodálatos élmény volt. Egyébként szörnyű táncos és énekes vagyok, de több száz ember előtt szerepelni a színházban hihetetlen volt.

Repülőrajt a Brightonnal

Graham Potter persze elsősorban az eredményeivel nyerte el az esélyt a Chelsea-től, ugyanis az Östersundsszal elért sikereit újabbak követték, immáron Angliában. 2018 nyarán a másodosztályú Swansea szerződtette, amelyben nála futott be Daniel James, a walesi szélső, akit a rá következő évben 17,8 millió euróért adtak el a Manchester Unitednek.