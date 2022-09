Lionel Messit majdnem letarolták a pályán a biztonsági emberek

Lionel Messi még mindig az egyik legnépszerűbb sportember a világon, és ennek akadnak furcsa bizonyítékai. Többször előfordult a pályafutása során, hogy mérkőzés közben szaladt be a pályára valaki, hogy kifejezze a rajongását, hogy például megölelhesse a hétszeres aranylabdás argentin futballistát.

Hasonló eset fordult elő szerdán is, amikor Argentína az Egyesült Államokban, egész pontosan a New Jersey-i Red Bull Arénában játszott felkészülési mérkőzést Jamaica ellen, ám most kis híján a játékos belesérült a történtekbe. Lionel Messi az 56. percben állt be, amikor a csapata Julián Álvarez góljával már 1-0-ra vezetett. A 86. percben egy félmeztelen férfi rohant a pályára, elsőre megijesztette Messit, aki feleszmélve éppen teljesítette volna a rajongója kívánságát, és elkezdte annak a hátára írni a nevét, amikor érkeztek a biztonsági emberek, aki buzgalmukban csaknem letarolták magát Lionel Messit is.

los de Seguridad casi lastiman a Messi 😡😡😡 pic.twitter.com/Ovxgs4Rlyu — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) September 28, 2022

Szerencsére nem így történt, ő pedig két gólt szerezve végleg eldöntötte a meccset, 3-0-ra nyert Argentína, Messi mindkét gólját a tizenhatoson kívülről szerezte, a másodikat szabadrúgásból, öt lövéssel zárt 34 perc alatt, dominálva a támadások befejezéseit. Győzelmével az argentin válogatott tovább növelte 2019 nyara óta tartó veretlen szériáját, a sorozat immár 35 mérkőzés óta, a három évvel ezelőtti Copa América elődöntője óta tart – akkor a brazilok 2-0-ra nyertek ellene.

Az angol The Sun egyébként úgy tudja, a novemberi–decemberi világbajnokság után Lionel Messi nagy bejelentést tesz majd arról, hogy a nyártól hol folytatja a pályafutását, a Paris Saint-Germain egyébként állítólag egy évvel meghosszabbítaná a 2023. június 30-án lejáró szerződését. Messi remek formája kapcsán Spanyolországban már meg is kérdezték a Barcelona alelnökét, Eduard Romeut, hogy van-e esély jövő nyáron a klasszis visszahozatalára.

„Szabadon igazolható lesz a jelenlegi állás szerint, szóval biztosan tehetünk valamit az ügy érdekében… mindenesetre technikai döntés lesz” – idézte a gazdasági alelnököt az olasz átigazolási transzferguru, Fabrizio Romano a saját Twitter-oldalán.

Borítókép: Lionel Messi próbálta teljesíteni a rajongó kérését (Fotó: Andres Kudacki/AFP)