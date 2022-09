Másként látják a szurkolók és a Nemzeti Sport, ki legyen a csapatkapitány

A Németország elleni, 1-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzés után foglalkoztatja igazán a futballrajongó közvéleményt a kérdés: ki lesz Szalai Ádám utódja? A sarkazós gólt szerző csapatkapitány a lecserélésekor Lipcsében látványos mozdulattal erősítette a karszalagot Szoboszlai Dominik karjára, és azóta megy a találgatás: jelzésértékű lehetett-e a rutinos labdarúgó gesztusa? Az RB Leipzig középpályása 21 éves, kora alapján talán fiatalnak mondható ilyen kitüntetéshez, de lenne érv a kiválasztása mellett. A csapatban betöltött szerepe egyértelmű, a közösség elismert, közkedvelt tagja, pedagógiai szempontból is jó döntés lehet az „előléptetése”: a karszalaggal járó felelősség még komolyabbá, még alázatosabbá tehetné. A kívülről nyeglének tűnő, a profik között természetes önbizalom inkább csak itthon lehet irritáló, ráadásul az irányító sokat lépett előre mentálisan, és ezt a fejlődést a csapatkapitányi pozíció tovább erősíthetné.

Csakhogy ott van Szoboszlai Dominik mellett, pontosabban a pályán mögötte, életkorban tíz évvel előtte Gulácsi Péter. Intelligens, nyugodt, tapasztalt, a tekintélye alapján megfelelő csapatkapitány lehet, klubjában is az. Ellene a posztja szól, sokan azt gondolják, egy kapitányra a pálya minden pontján szükség lehet – az ellenfél kapuja közelében, a szögletzászlónál kialakuló konfliktusban a játékvezető segítségére lehet egy, a bíró és az ellenfél által is elismert egyéniség, de ha ő épp száz méterre van az eseményektől… Oliver Kahn, Gianluigi Buffon, Samir Handanovic kapusként is súlyt adott a csapatkapitányi posztnak, ettől még elfogadható érv, hogy a játékvezetőt finoman nyomás alatt tartó, neki folyamatosan „duruzsoló” középpályás lenne ideális erre a feladatra – jegyzi meg a Nemzeti Sport cikke.

A sportnapilap kitér rá, hogy a poszt alapján Nagy Ádám és Schäfer András is lehetne ez, előbbi 65-szörös válogatott, az öltöző „értelmiségije”, odafigyelnek a szavára. Utóbbi hirtelen nagyon közkedvelt figura lett a játékostársai és a nézők körében is, ráadásul a játékfelfogása is erre predesztinálja: él-hal a csapatért, mindenhol ott van, ha kell, a két fejjel nagyobbakkal is összecsap – a legutolsók között került ebbe a csapatba, talán ez szól ellene, de csak egyelőre. Ha a pályán nyújtott teljesítmény nélkülözhetetlensége lenne mérvadó, Willi Orbán karjára kerülne a C betűs karszalag – írja a Nemzeti Sport, kiemelve, hogy Orbán a védelem oszlopa, irányít, szervezi az egységes csapatjátékot hátulról, ha ő nincs, érezhetően sokkal sebezhetőbb a válogatott. Ugyanakkor a sportnapilap azt is taglalja, hogy ugyan a lipcsei védő mindenkivel szót ért, mégis kissé furcsán hatna egy magyarul nem beszélő csapatkapitány.

Mindent mérlegre téve, a Nemzeti Sport Szoboszlai Dominik mellett tette le a voksát, a címlapján is ott áll, hogy a középpályást „javasolja” a végső döntést meghozó Marco Rossinak.

A Nemzeti Sport internetes oldalán az olvasóink is szavazhattak a témában, itt azonban nagy fölénnyel, a voksok 42,2 százalékával Gulácsi Péter nyert. A második Willi Orbán lett (17,1 százalék), míg a harmadik hely Szoboszlai Dominiké (16,7 százalék) lett. A döntő szó azonban Marco Rossié.

A Nemzeti Sport cikke történeti érdekességekkel fűszerezve ITT olvasható el.

Borítókép: Vajon kire kerül a csapatkapitányi karszalag a németek ellen paradést gól szerző, visszavonuló Szalai Ádám után? (Fotó: DPA/Federico Gambarini)