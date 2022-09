„Nem hiszem, hogy a zsidók értékelték volna ezt”

Kosztyuk frusztrált volt a pályán, az ütőjét is a földhöz vágta, majd a mérkőzés végén, a hálónál is a sporteszköz játszotta a főszerepet: a szokásos kézfogás helyett csak az ütőjét nyújtotta Azarenka felé. A pandémia időszakában gyakran láttuk ezt a pótmegoldást a játékosok között, de ezúttal egészen más volt a jelentősége.

– Az én döntésem volt. Nem tudom támogatni azt, ahogy nem ítéli el nyilvánosan a háborút és a kormánya tetteit – szögezte le az elmaradt kézfogásról a mérkőzés után Kosztyuk, aki lényegében valamennyi orosz és fehérorosz teniszezőről így gondolkozik. – Amikor egy ilyen fontos téma esetében nem használják ki a helyzetüket, hogy a szurkolótáboruknak közvetítsék a megfelelő üzenetet, azzal támogatják a gyilkosságokat, az erőszakot és a népirtást, ami jelenleg zajlik.

Kosztyuk a WTA Játékostanácsában is tevékenykedő Azarenkával szemben már múlt héten is megfogalmazta ellenérzéseit, amikor a fehérorosz játékos is pályára akart lépni az Ukrajna támogatására New Yorkban rendezett jótékonysági teniszeseményen. Az Amerikai Teniszszövetség végül Kosztyukék panaszát meghallgatva visszavonta a korábbi világelső meghívását.