Verstappen összetörte az olasz szíveket Monzában

Ahogy két hete Belgiumban, úgy ezen a hétvégén Olaszországban is legalább annyira a büntetések határozták meg a rajtrács alakulását, mint a szombati kvalifikáció eredménye. Az előzetesen bejelentett hat versenyzőnél ugyanis még többet, kilenc pilótát is hátrasoroltak a monzai futamra, mivel néhány motorelemet kicseréltek az autójukban, ezzel pedig túllépték az idényre megengedett limitet. Charles Leclerc (Ferrari) nem volt a büntetettek között, ráadásul a hazai, vörös szurkolótenger legnagyobb örömére a pole pozíciót is megszerezte, így övé volt vasárnap az első rajtkocka. Max Verstappent (Red Bull) és Carlos Sainzt (Ferrari) viszont száműzték a második, illetve harmadik helyről, előbbinek a hetedik, utóbbinak a 18. rajthely jutott. A nagyágyúk közül Sergio Pérez (Red Bull) és Lewis Hamilton (Mercedes) is büntetést kapott, így ők a 14. és a 19. helyről indulhattak.

A rajtrács eleje a büntetések után tehát így nézett ki: Leclerc, George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Fernando Alonso (Alpine), Verstappen és Nyck de Vries (Williams). Nem véletlen, ha De Vries neve nem cseng ismerősen, a holland pilóta Monzában debütált Alex Albon helyén, aki vakbélműtétje miatt kénytelen volt kihagyni az Olasz Nagydíjat.

Russell támadta Leclerc-t a rajtot követően, de a monacói megőrizte a helyét. Mögéjük Ricciardo, Gasly és Verstappen zárkózott fel, utóbbi a második kör elejére már a harmadik helyen autózott. Sainz a 15., Pérez a 16. helyre jött fel, Hamilton maradt 19. az első néhány körben.

Verstappen az 5. kör elején játszi könnyedséggel elment Russell mellett is, elindulhatott Leclerc nyomába, aki két másodperccel előzte meg. A holland csapatársának, Péreznek viszont közel sem alakult ilyen jól a sora: a mexikóit már a 8. körben kihívták a bokszba, mert fékproblémái akadtak, és a kerékcseréjét követően a mezőny végére jött vissza.