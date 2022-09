Büntetésözön Monzában is: a Red Bull és a Ferrari is érintett

A Ferrari a baklövéssorozat után hazai pályáján jó eredmény elérésében reménykedett. Mattia Binotto csapatfőnök az elmúlt két nagydíjat követően az autójuk versenytempója miatt ráncolta a homlokát.

A vörösök sebességére ugyanakkor Monzában eddig nem lehetett panasz, az első szabadedzés kettős Ferrari-sikerrel zárult, Charles Leclerc, Carlos Sainz sorrendben. Mögöttük a két Mercedes, George Russell és Lewis Hamilton végzett, a címvédő és listavezető Max Verstappennek (Red Bull) az ötödik hely jutott. A második tréning befejeztével is ünnepelhetett az olasz közönség, mert Sainz volt a leggyorsabb, megelőzve Verstappent és Leclerc-t.

Eredmények, 1. szabadedzés (élcsoport):

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:22.410 perc

2. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) 1:22.487

3. George Russell (brit, Mercedes) 1:22.689

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:22.831

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:22.840

6. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:23.075 2. szabadedzés:

1. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) 1:21.664

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21.807

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:21.857

4. Lando Norris (brit, McLaren) 1:22.338

5. George Russell (brit, Mercedes) 1:22.386

6. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:22.394

Ahogyan az előző hétvégén Spában, úgy most Monzában is csak részben határozza majd meg az időmérő edzés eredménye a vasárnapi rajtsorrendet, ugyanis ismét büntetéshullám söpört végig a mezőnyön. Legalább hat pilótát sorolnak majd hátra vasárnap, mivel egyes motorelemeket kicseréltek az autójukban, ezzel pedig túllépték az éves keretet.

Verstappent talán már nem is izgatja, hogy az ő neve is a büntetéssel sújtottak között szerepel, mert az elmúlt időszakban többször is bizonyította, hátrébbról indulva is képes nyerni (Magyarországon a 10., Belgiumban a 14. helyről indulva győzött). A holland versenyző ezúttal csak öthelyes büntetést kap, ezzel ő jár a legjobban a hátrasoroltak közül. Rajta kívül Sergio Pérez (Red Bull), Hamilton, Sainz, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Cunoda Juki (Alpha Tauri) kap rajtbüntetést vasárnapra. Az okokról részletesen ITT olvashatnak.

A további program

Szombat:

3. szabadedzés 13.00

Időmérő edzés 16.00

Vasárnap:

Olasz Nagydíj 15.00