Zárójelbe tett konfliktus, érmeket váró kapitányok

Bármi is történik Székesfehérváron, a magyarok elsőségét semmi sem veszélyezteti. Az öttusa Európa-bajnokságok 1987 óta íródó történetében a legtöbbször – az idén nyolcadik alkalommal – Magyarország volt a házigazda, és az éremtáblázat is egyértelmű magyar fölényt mutat. Drámai felhangok nélkül leszögezhetjük, történelmi jelentőségű a jelenleg is zajló székesfehérvári kontinensviadal: hazai rendezésű Európa-bajnokságon idén szerepel utoljára az öt tusa között a lovaglás. Mint ismert, a 2024-es párizsi olimpia után a jelentős nemzetközi lobbi térnyerésének köszönhetően az akadályfutás váltja fel a lovaglást a programban.