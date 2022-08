Olimpiai bajnok édesapja nyomdokain a kajakos tehetség

– Márk hihetetlen mozgékony gyerek volt, három és nyolc éves kora között mindent sportágat kipróbáltunk, amire az otthonunk, a környezetünk csak lehetőséget nyújtott. Nem csak fociztunk és kosaraztunk, pingpongoztunk és tollasoztunk a kertben, a kicsi medencében Márk úszóversenyeket is rendezett magának – mesél fia sportos gyerekkoráról Mizsér Attila, aki 1988-ban Szöulban – Martinek János és Fábián László mellett – tagja volt az olimpiai aranyérmes öttusacsapatnak, továbbá négyszeres világbajnok.

Öttusa helyett kajak-kenu

Mizsér Márkot természetesen és elkerülhetetlenül az öttusa is megérintette, ennek is megvan a maga története.

– Csillaghegyen lakunk, autóval tíz percnyire Budakalásztól, ahol 2006-ban öttusa Európa-bajnokságot rendeztek. Természetesen ott voltam mindennap és többnyire Márk is velem tartott – eleveníti fel a tizenhat évvel ezelőtti viadalt Mizsér Attila. – Meg is fertőződött az öttusával, a nyári lovas táborokban lovagolni is megtanult.

Mégsem akartam, hogy leragadjon az én sportágamnál, mert nincs nagyobb teher annál, mint hogy egy gyereknek olimpiai bajnok az édesapja.

Nem tiltottam el tőle, de kerestem, melyik lehet még az a sportág, amelyhez igazán affinitása van. Részben a véletlen műve is, hogy a kajak-kenura esett a választása. Ahogy egy sportrajongó gyerekhez illik, a magyar sikerek hihetetlen hatással voltak Márkra. Amikor például Vajda Attila 2008-ban győzött a pekingi olimpián, napokig kenuzott a nappaliban a díványon... Ez az élmény éveken át elkísérte, s nyolcévesen elkezdett kajakedzésre járni az Angyalföldi Vízisport Egyesületbe.

Véglegesen talán az döntötte el az öttusa vagy kajak-kenu kérdést, amikor egyszer feladott egy magas labdát és megkérdezte tőlem, melyik sportágban könnyebb érmet szerezni, amire a lovaglás – akkor még nem láthattam a jövőbe – jelentette bizonytalanságra hivatkozva azt feleltem, a kajak-kenuban.

Váratlan lehetőség volt az Eb

Az Eb-bronzérmes négyes, balról: Béke Kornél, Mizsér Márk, Erdélyi Tamás, Erdőssy Csaba Fotó: Facebook/Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Mizsér Márk az utánpótlás-versenyeken folyamatosan a korosztálya egyik legjobbja volt, a felnőttek között elért sikert részben furcsa módon egy fájó vereségnek köszönheti. Kajak kettes ezer méteren Erdélyi Tamással idén elvesztették az U23-as világbajnokságra válogató verseny szétlövését, ami után azonban Hüttner Csaba szövetségi kapitány bizalmat szavazott a két ifjúnak a felnőtt Eb-re a négyesben, akik a lehetőséggel egyértelműen élni tudtak.

Mizsér Márk, ha áttörésnek nem is, fontos mérföldkőnek tekinti az Eb-bronzot a pályafutásában. A jövőt firtatva reálisan mérlegel, tisztában van vele, hogy a párizsi olimpiára kevés esélye van kijutni, a 2028-as Los Angeles-i játékokon azonban szeretne ott lenni.

Vezérevezősként Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Három másodperc ötszáz méteren

– A télen Sevillában együtt edzőtáboroztam Varga Ádámmal, ott talán még jobban megtapasztalhattam, mint egy versenyen, hogy mennyivel jár előttem. Ezer egyesben vele és Kopasz Bálinttal egyelőre lehetetlen felvenni a versenyt. Nagy sikerként éltem meg azonban, hogy idén az első világbajnoki válogatón ötszáz méteren bejutottam a döntőbe. Ezen a távon persze nagyon sűrű a mezőny, hiszen innen lehet bekerülni a négyesbe.

Az olimpiáról korai még álmodozni, az a legfontosabb, hogy évről évre tudjak fejlődni. Ötszáz méteren úgy három másodpercet kell lefaragni az időmből ahhoz, hogy a legjobbakat megszorongassam

– vázolja fel a teendőjét.

Mizsér Márkot kiváló technikája, ritmusérzéke szinte predesztinálja a vezérevezős szerepre, de persze tisztában van azzal, elsősorban egyesben kell megfelelő teljesítményt nyújtania ahhoz, hogy a válogatottban számításba kerüljön.

Jól kommunikál

A 19 éves tehetség a tekintetben is édesapja nyomdokain halad, hogy a sportolás mellett ő sem hanyagolja el a tanulást, az ELTE kommunikáció és média szakos hallgatója.

– A gimnázium alatt olykor nehéz volt összeegyeztetni az edzéseket, versenyeket és edzőtáborokat a tanulással, az egyetem e tekintetben nagyobb szabadságot jelent, s úgy érzem, jól választottam, tetszenek a tantárgyak, és remek a közösség is.

Természetesen a kajak mindennél fontosabb, de nem szabad mindent a sportra feltenni, ezért szeretnék diplomát szerezni

– beszél éretten a tanulásról.

A következő napokban nem akárkitől, Kammerer Zoltántól vehet leckéket, hiszen a 44 évesen is elnyűhetetlen háromszoros olimpiai bajnokkal indul együtt négyesben. A második lyukba kényszerülve, mert Kammerer a vezérevezős pozíciót még ma sem engedi át másnak...