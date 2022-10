A nap, amely Csank Jánosnak nagyon más volt, mint a többi

Már csak hat és fél perces ezrekkel Csank János hetvenhat évesen is fitt, rendszeresen kocog és kerékpározik, igaz, visszavett a tempóból. – A Covid engem is megfogott kicsit. Már önmagában a bezártság, aztán engem is elkapott a kór, néhány napra kórházba is kerültem. Szerencsére jól vagyok, rendszeresen kerékpározom és kocogok ma is, igaz, már csak hat és fél perces ezrekkel, amit még néhány éve is megmosolyogtam volna – mondta a korábbi kapitány. Csank Jánost két esemény is megviselte a közelmúltban. A nyáron megszűnt a váci futballcsapat, így most nincs munkája, igaz, a tarpai akadémiára ma is rendszeresen ellátogat. A napokban pedig elpusztult a kutyája, amely több mint tíz éven át volt hűséges társa a vadászatokon. A korábbi szövetségi kapitánnyal készül korábbi interjúnk ITT olvasható.