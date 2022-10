Csercseszov: A 11-es után megtörtünk, nem lett volna szabad, hogy így legyen

Csercseszov a 4-1-es vereség után semmivel sem volt elégedett, hozzátette, hogy az ellenfél nem okozott számára meglepetést. – Nem volt semmi meglepő, jól ismertük őket, támadásban jobbak, mint védekezésben, de sajnos túl sok szabad helyet hagytunk nekik, és ezt ki is használták a hazai játékosok – mondta Csercseszov.

A jövő heti hazai visszavágóval kapcsolatban Csercseszov elmondta, hogy Belgádban a szurkolók jobbak voltak, mint a csapata. Az edző azt üzeni nekik, hogy a következő, hazai bajnoki mérkőzésen, hétvégén a debrecen ellen melegítsenek be a Zvezda elleni meccsre. Az ő dolga az, hogy a csapatot felkészítse.

Csercseszov hangsúlyozta, hogy a 4-1-es vereség után nincsen szükség a mentális felkészítésre, az élet megy tovább. Lesz lehetőség a javításra.

A Crvena edzője, Milos Milojevics is értékelt. – Elégedett vagyok az eredménnyel, és azzal is, ahogy a csapat játszott. Nagy erőket mozgósítottunk az első perctől egészen a lefújásig. A Ferencváros elleni meccs előtt hallottunk negatív szurkolást a stadionban, de higgyék el, elég, ha én kritizálom a játékosokat. Ma este megérdemelték a támogatást, rászolgáltak a szurkolók biztatására. Bebizonyosodott, hogy ha keményen dolgozunk, annak meglesz az eredménye. Van remény a csoportból való továbbjutásra, de két lábbal a földön kell állnunk. A visszavágóra nagy a jegyigénylés, remélem, Budapesten is elkísérnek minket a szurkolóink, és jó lesz a hangulat a magyar fővárosban.