Egy hét alatt nagyot fordult a világ Cristiano Ronaldóval

Cristiano Ronaldo látszólag már megásta a saját sírját Manchesterben, hiszen kilenc napja összetűzésbe keveredett a United vezetőedzőjével, Erik ten Haggal. Hiába akarta őt becserélni a holland tréner, a portugál támadó a Tottenham Hotspur elleni rangadón egyszerűen elutasította a pályára lépést, majd még a mérkőzés lefújása előtt otthagyta a csapatát, és egymaga bevonult az öltözőbe. A 37 éves futballista engedetlensége nem maradt megtorlás nélkül, Ten Hag kirakta őt a Londonba, a Chelsea elleni bajnokira utazó keretből, és a gólzsák csak kedden edzhetett újra a csapattársaival.

A történtek miatt egyre inkább megerősödtek azok a hangok, miszerint Cristiano Ronaldo hamarosan, talán már a téli átigazolási ablakban távozhat az angol iparvárosból, de bárhogy alakuljon is, egy-két mérkőzésen azért még pályára lép az MU mezében. Például csütörtökön az Európa-ligában is szerepet kapott, végigjátszotta a Sheriff Tiraspol ellen 3-0-ra megnyert összecsapást. Bár nem ez volt élete meccse, gólt is szerzett a 81. percben. Így Erik ten Hag sem tehetett mást, megdicsérte a „fekete bárányt”.

– Mindent megtett, a csapattársai pedig azon dolgoztak, hogy helyzetbe hozzák őt. Most sem adta fel, és ez egyébként jellemzi őt az egész pályafutása során. Ezért annyira jó, és a végén megkapja a jutalmát a kitartásáért – fogalmazott a Vörös Ördögök edzője.

A Manchester United a győzelmével kivívta a továbbjutást az E csoportban. Az utolsó fordulóban a csoportelső Real Sociedad vendégei lesznek az angolok.