Kerkez betalált, Szalaiék háromgólos hátrányból álltak fel

A PSV Eindhoven továbbjutott, mivel 2-0-ra legyőzte a már biztosan továbblépő Arsenalt az Európa-liga A csoportjában. Ott lesz a kieséses szakaszban a bolgár Ludogorec vendégeként diadalmaskodó Betis (C csoport), valamint a belga Union Saint-Gilloise is, utóbbi a Malmö otthonában gyűjtötte be a három pontot (D csoport). A belgák mögött a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin előrelépett a négyes második helyére, miután 1-0-ra legyőzte a Bragát. A magyar középpályás a szünetben állt be.

Szalai Attila végigjátszotta a Rennes elleni hazai találkozót a Fenerbahcében, a török gárda háromgólos hátrányból mentett pontot. Ugyancsak 3-3-as döntetlent játszott a Larnaca a Dinamo Kijev ellen a B jelű kvartett másik meccsén. Gyurcsó Ádám 89 percet töltött a pályán a ciprusiaknál, amely kétgólos előnyt hagyott veszni.