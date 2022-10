Kellemetlen meglepetés a párizsi olimpiára készülő szurkolóknak

Fábián László az M4 Sportnak elmondta, hogy több versenyhelyszínen megfordultak, és ugyan a létesítmények, épületek még nincsenek abban az állapotban, hogy igazán sok mindent megnézhettek volna, pozitív tapasztalatokkal távoztak Párizsból.

A MOB számára az egyik legfontosabb kérdés a sportolók elszállásolása volt. Fábián László elmondta, hogy a kajak-kenusok szállását már nyáron kifizette a MOB, mivel a magyar sportági csapat hagyományosan nem az olimpiai faluban lakik, és Párizsban sem ott fog. Hozzátette: a falu még nem áll készen, arról egyelőre csak makettet tudtak mutatni a helyiek.

– Párizs északi részén egy fejlesztésre szoruló területen építik, egy kis sziget is benne lesz majd a Szajnán az olimpiai faluban, tehát lesz egy kis vagánysága is a helyszínnek, amely úgy gondolom, hogy minden igényt ki fog elégíteni – mondta a főtitkár, azt is hozzáfűzve, hogy a falu makettjét több szögből is lefotózták, és most az lesz a feladat, hogy kitalálják, hol lenne a mintegy 170-180 sportoló és 80-90 edző és vezető számára a legideálisabb a szállás a területen. A főtitkár elmondta, hogy a legutóbbi két nyári olimpián sikerült a falu azon helyét lefoglalni a magyaroknak, amelyet a MOB szeretett volna, s bízik benne, hogy ez most is így lesz.

Fábián László beszélt arról is, hogy más küldöttségekhez hasonlóan a MOB számára is az egyik legkiemeltebb kérdéskört a biztonság jelentette. A francia szervezők tájékoztatása alapján a rendőrségen kívül a csendőrség, a hadsereg és a speciális erők is komoly létszámmal vonulnak majd fel. A versenyhelyszínek vagy az olimpiai falu körül pedig több védelmi zónát alakítanak ki.

A párizsi játékok megnyitóját igazán különlegesre tervezik, s a MOB most több részletet is megtudhatott a ceremóniáról, amelynek központi eleme a Szajna lesz. Az elképzelések szerint a sportolókat a francia főváros folyójának egy hat kilométeres szakaszán 150 hajóval szállítják majd a látványos show-elemekkel tarkított megnyitón. A párizsiak úgy számolnak, hogy 600 ezren nézik majd meg a helyszínen az ünnepi eseményt, televízión keresztül pedig egymilliárd ember.

🗓 26-07-2024



Paris, its river, its monuments, its quays...for an extraordinary show. Let's celebrate sport in the city!



This is the Opening Ceremony of the #Paris2024 Olympic Games! pic.twitter.com/xS2D2xGygG — Paris 2024 (@Paris2024) December 14, 2021

Fábián László bizakodó a közlekedéssel kapcsolatban is, noha – mint mondta – mostani látogatásuk során „katasztrofális” volt a helyzet Párizsban; ugyanakkor megvannak a tervek arra, hogy az olimpián megoldott legyen az utazás. A franciák új villamosvonalakat építenek, több utat, felüljárót felújítanak, s mint mondta, az olimpiai sáv is megkönnyítheti majd a sportolók helyzetét 2024-ben.

A versenyhelyszínek 70-75 százaléka az olimpiai falu tíz kilométeres körzetében található majd, legalábbis a helyiek prezentációja szerint.

– Nem volt nagyon meggyőző ez a tíz kilométeres kör. Én úgy éreztem, hogy ebből azért kilóg egy pár esemény – jegyezte meg a főtitkár, aki ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínek kialakításánál próbálták megkönnyíteni a versenyzők és a nézők dolgát is, és csoportosították a sportokat. Különböző csoportokba összefoglalva három területen lesznek ezek a létesítmények, ami minden olimpián jól szokott működni mindenki számára.

Fábián László úgy véli, az európai helyszín a magyar sportolóknak egyértelmű előny lehet, mivel nem kell bajlódniuk az akklimatizációval, ráadásul várhatóan sok magyar szurkoló buzdítja majd őket a helyszínen. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy decemberben kezdődik a jegyértékesítés a versenyekre, azt ugyanakkor megjegyezte, hogy új szisztéma szerint árulják majd a belépőket. Csomagokban lehet majd vásárolni, s a jegyekhez kiegészítő szolgáltatások is járnak majd, ami kedvező, ugyanakkor a jegyek árát alaposan megemeli.

Borítókép: a franciák különleges megnyitó ünnepségre készülnek (Forrás: Facebook/Paris 2024)