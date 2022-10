Ki gondolná, de a ZTE is téma a BL-csoportkör mai rangadója előtt

A Chelsea a Premier League-ben az ötödik helyen áll, szombaton 2–1-re nyert a Crystal Palace otthonában, azonban a győztes gólt a csereként beállt 22 éves Conor Gallagher csak a 90. percben szerezte. A Serie A-ban a Milan is csupán az ötödik, a címvédő a hét végén 3-1-re verte idegenben az Empolit, de ez nem volt simább meccs: a házigazda a 92. percben egyenlített, a milánóiaktól a szenegáli Fodé Ballo-Touré a 93., a portugál Rafael Leao a 96. percben talált be.

S a győzelem áldozatokat is követelt, Stefano Pioli együttesében hárman is megsérültek, és a trénernek az eddigi sérülteket is nézve csak 15 mezőnyjátékos áll a rendelkezésére. Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Mike Maignan, Theo Hernández, Alexis Saelemaekers, Davide Calabria, Simon Kjaer és Junior Messias biztosan nem lép pályára Londonban. Ugyanakkor három gólfelelős, Leao mellett a korábbi Chelsea-csatár, Olivier Giroud és Ante Rebic is kezdhet Londonban. A hazaiaknál a kapus, Edouard Mendy és Jorginho játéka kérdéses.

A Milan története során az angliai fellépésein szörnyű statisztikát hozott össze: húsz meccséből tizenkettőt elvesztett, van hét döntetlenje, vagyis csak egyszer nyert a szigetországban: 2005-ben a Manchester United ellen.

Jelenleg azonban elmondhatja, hogy a legutóbbi nyolc idegenbeli meccsén nem kapott ki. S hogy hol veszített legutóbb? Júliusban Zalaegerszegen felkészülési meccsen 3-2-re!

Londonban is nagy a tét a házigazda számára, de Lipcsében még nagyobb. Az F csoportban az RB Leipzig – Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik csapata – pont nélkül áll. Az igazán fájó a Sahtartól Lipcsében elszenvedett 4-1-es vereség, a Real Madrid elleni 0-2 idegenben vállalható, ma viszont hazai pályán a Celtic ellen nyerni kell, különben vélhetően végleg elúszik a továbbjutás. Szombaton a Bundesligában a Bochum elleni 4-0-s siker önbizalmat adhat – mindhárom honfitársunk kezdett, Szoboszlait a 73. percben lecserélték –, azonban a csapat a bajnoki tabellán csak a 11. A szeptember elején érkezett új vezetőedzőnek, Marco Rosének sok dolga van még, hogy összekapja a társaságot. A Celtic a hét végén otthon 2–0-ra verte a Motherwellt, és vezeti a skót bajnokságot. A két csapat eddig kétszer találkozott egymással, mégpedig az Európa-liga 2018/2019-es idényének csoportkörében, s akkor Lipcsében 2-0-s, Glasgow-ban pedig 2-1-es hazai siker született.

Szoboszlai Dominik az RB Leipzig tegnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, bár egyelőre nem sikerült pontot szerezniük a főtáblás küzdelmek során, még mindig megvan az esélyük arra, hogy a nyolcaddöntőbe jussanak, és természetesen ez is a céljuk.

💬Dominik #Szoboszlai: "Wir werden morgen voll da sein. Auch wenn wir bisher noch keinen Punkt haben, bestehen unsere Chancen auf ein Weiterkommen weiterhin.

Es ist eine Ehre in der #ChampionsLeague zu spielen. Und so lange wir das tun, geben wir alles."#RBLCEL #UCL pic.twitter.com/A6eKgm5DrV — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 4, 2022

– A BL-ben futballozni mindig nagy megtiszteltetés, és ahogyan a csapatunkat ismerem, a Celtic ellen is mindent beleadunk majd, egymást segítve és egymásért is küzdve. Tanultunk a Sahtartól elszenvedett vereségből, szerdán pedig 100 százalékos teljesítményt kell nyújtanunk. Fontos, hogy mindenki a legjobb tudása szerint játsszon, és egymásért is küzdjünk, mert akkor az eredmények is jönni fognak – mondta Szoboszlai Dominik, aki arról is beszélt, hogy Marco Rose stílusa nagyon közel áll hozzá, és köszönetet mondott azért, hogy az új tréner eddig minden tétmérkőzésen a kezdőcsapatba jelölte.

A H csoportban bajban van a Juventus, a lipcseiekhez hasonlóan nincs pontja, és ma otthon nem hibázhat az Makkabi Haifa ellen.