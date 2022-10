Nagyon elégedettek vele, ám mennie kell a magyar válogatott játékosnak

A távozását pedzegető hírnek mégis van alapja, az NK Osijek a lap szerint nagy változások előtt áll. Rene Pomps másodedzőből lépett előre vezetőedzővé szeptember elején, a csapat a legutóbbi négy bajnokiját megnyerte, így mindenki elégedett az osztrák szakemberrel, akinek a híresztelésekkel szemben nem csak novemberig szól a megbízatása. Ugyanakkor a játékoskeretben több változás várható. Az egyik ok a fiatalítás eltökélt szándéka, a másik pedig a pénz. A Vecernij.hr úgy tudja, több játékosnak is nagyon magas a fizetése, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tartható fenn.

Osijek 4-0 Lokomotiva (80')



Kleinheisler makes it 4 with a nice header! pic.twitter.com/lerjGDz3RI — Everything About HNL (@AboutHnl) October 1, 2022

Emiatt távozhat például a kapus Ivica Ivusic is, akinek jó esélye van bekerülni a horvát válogatott keretébe a katari világbajnokságra. Kérőben aligha lesz hiány, mert nagyszerű formában véd, ráadásul pótolni sem kellene kívülről, mert két nagyon jó kapusa is van az NK Osijeknek. Kleinheisler László is ezen a ponton kerül képbe. A klub nem tud neki jelentős fizetésemelést ajánlani az új szerződésében, így mindkét fél érdeke az elválás, de Ivica Ivusichez hasonlóan a lap biztos benne, hogy könnyen talál magának új és megfelelő csapatot, ha tartja a jó formáját.

Borítókép: Kleinheisler László talán ki is nőtte már az eszéki csapatot (Fotó: NK Osijek)