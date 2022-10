Roppant gólerősek voltak a hét végén a magyar idegenlégiósok

– Nagyon jó móka volt a mai – mondta Szoboszlai Dominik a lipcsei klub honlapjának. – Szerettünk volna győzelemmel nekivágni a következő heteknek. Nehéz időszak áll előttünk, hat hét alatt tizenkét meccset játszunk. Ez nem lesz könnyű, de készen állunk, ezt ma is megmutattuk. Nagy lendületet adott a mai mérkőzés a Celtic elleni Bajnokok Ligája-meccsre. Tele erővel és energiával vágunk neki a következő heteknek, szükségünk van a pontokra a Bundesligában és a Bajnokok Ligájában egyaránt.

Schäfer Andrásnak nem volt ilyen oka az örömre, ugyanis az Union Berlin elszenvedte az első vereségét ebben a bajnokságban, 2-0-ra kapott ki Frankfurtban, ő pedig kimaradt a kezdőcsapatból, és csak az 57. percben állhatott be. Némi vígaszt jelenthet számára, hogy az Union, ha csak jobb gólkülönbségével is, de megőrizte az első helyét.

A Dunaszerdahelynek tíz hónap, pontosabban 308 nap után sikerült idegenben bajnoki találkozón ismét nyernie a szlovák Fortuna Ligában. A tabella utolsó helyén álló Liptószentmiklós ideiglenes otthonában, Poprádon egy öngóllal gyűjtötte be a három pontot, nyert 1-0-ra, és felzárkózott az élbolyhoz. A török élvonalban a Hatayspor 2-1-re legyőzte idegenben a Sivasport, Varga Kevin a szünetben állt be a nyertes csapatba. A Fenerbahce Szalai Attilával a védelem bal oldalán állt ki arangadóra a Besiktas ellen vendégként, és a 0-0-lal elhozott egy pontot.

Fotó: Lelkes Ernő/DAC 1904

A Philadelphia Union már korábban behozhatatlan előnyt szerzett az MLS Keleti főcsoportjának a tabelláján, és talán ez elkényelmesítette a csapatot, amely 4-0-ra kikapott a Charlotte vendégeként, Gazdag Dániel végigjátszotta a mérkőzést, de csak egy sárga lap került be a neve mellé. A héten egyébként két meccsel az alapszakasz vége előtt az MLS megnevezte, a különböző kategóriákban kik a jelöltek az idény legjobbjainak járó elismerésekre. A legrangosabb elismerésre, a Landon Donovan MLS MVP-díjra két Union-játékost is jelöltek: a kapus Andre Blake-et (aki a legjobb kapusnak járó elismerésre is jelölt) és a magyar válogatott Gazdag Dánielt, aki klubrekordot jelentő 19 góllal 3. helyen áll a liga góllövőlistáján, és öt gólpasszal is hozzájárult csapata remek szerepléséhez. Az MLS hivatalos tájékoztatásából kiderült, hogy a Sporting Kansas City magyar válogatott játékosát, Sallói Dánielt is jelölték az MVP-díjra. Vasárnap gólpasszt adott, a Kansas City így nyert 1-0-ra a Seattle Sounders ellen, és egyik csapat sem lesz ott a rájátszásban.

Végül Dél-Koreában is volt egy magyar gólszerző, de ez nem meglepetés, hiszen Ádám Martin igen termékeny légiósként is: az Ulszan Hyundai 3-0-ra verte az Incheont, a magyar csatár a 76. percben állt be, és nyolc perccel később tizenegyesből állította be a végeredményt.

Borítókép: Gyurcsó Ádám szépen termeli a gólokat Cipruson (Fotó: AEK Larnaca)