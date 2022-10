Véber sajnálkozik, az Újpest mögé állt

Az Újpest a honlapján közölte a klub álláspontját:

„Az Újpest FC, Véber György, U19-es vezetőedző ügyében az MLSZ eljártástól függetlenül belső vizsgálatot indított. Megállapítást nyert, hogy az október 1-jén lejátszott Újpest–MTK mérkőzésen a vezetőedző kritikán aluli hangot ütött meg a pálya szélén, szidalmazva a csapat játékosait, ezzel megsértve a klub etikai kódexét.

Mindemellett Véber György érdemei mind játékosként, mind edzőként elvitathatlanok, szakmai tudása és klubhűsége megkérdőjelezhetetlen, épp ezért klubunk úgy döntött, hogy a vezetőedzőt írásbeli figyelmeztetésben részesíti.”

Véber György az alábbiakat nyilatkozta az ügy kapcsán:

„Aki ismer, az tudja, együtt élek a mérkőzéssel, ha tehetném, felfutnék a pályára igazgatni a játékosokat. Mivel ezt nem tehetem meg próbálom őket a pálya széléről instruálni. Ezen a meccsen valahogy semmi nem úgy alakult, ahogy kellett volna, lélektelen futballt játszottunk, és sajnos felültem az ellenfél fricskáinak is, így félrevonultam kidühöngeni magam. Őszintén sajnálom, hogy ennyire elragadott a hév, ez nem a pályára való, pláne nem gyerekek előtt. Szeretném, ha ez nem befolyásolná a csapat sorsát, remek srácok, akik szeretnek futballozni és remek eredményeket értek el eddig. Természetesen bármilyen retorziót elfogadok az MLSZ és a klub részéről is, vállalom a következményeket. A szívem továbbra is az Újpesté!”