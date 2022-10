Az újpesti bunkó

Döbbenetes felvétel került nyilvánosságra a napokban. Véber György, az Újpest U19-es labdarúgócsapatának edzője minősíthetetlen stílusban szidalmazta a saját játékosait az MTK elleni bajnoki mérkőzésen.

Előre is elnézést kérünk érzékeny lelkű olvasóinktól, de elkerülhetetlen a tiráda szöveghű idézése, hogy átérezzük az ügy súlyát.

„K…a életbe, ereszd már el, kerüld ki körbe, b… meg! Beleül az öledbe! Ez nem igaz, hogy nem mész rá, egy hónapja ugatom! Egyszerűbb, ha rúgsz egy öngólt minden meccsen. Buta f…sz! B… szájba az összes a k…a anyját! Neked eszed annyi van b… meg, mint annak a bábunak ott, vitted ki a raktárba, b… meg… A fa…omba kerültök ti ide, b… meg, Újpestre, ilyen tudással. Vak g…k gyülekezete, b… meg. Goldballba, meg ott kéne, a f…om tudja, hol lennetek. Falutokba. Senkiháziak.”

Véber Györgyöt, az egykori újpesti kedvencet persze nem kell bemutatni. Anno a Pécs vezetőedzőjeként már letette a névjegyét, amikor keresetlen szavakkal alázta meg a saját játékosait. A mostani eset mégis egészen más. Fiatalokat, kiskorúakat szidalmazott alpári stílusban, minősíthetetlen szavakkal.

Az üggyel több lap foglalkozott a napokban, volt, amelyik magától az edzőtől, sőt az Újpest FC-től is magyarázatot kért a történtekre. De nem kapott. Persze a tettek ez esetben is magukért beszélnek. Az amúgy 1-1-es döntetlenre végződött ominózus mérkőzést október 1-jén rendezték. Az Újpest U19-es csapata azóta lejátszott egy újabb meccset, pénteken 2-0-ra kikapott a Vasastól, és az együttest akkor is Véber György irányította.

Ez a botrány nem Véber György magán-, illetve az Újpest belügye. Az eset az egész magyar labdarúgás szégyene. A Magyar Labdarúgó-szövetségnek kell foglalkoznia vele. És ha a testület kellő súllyal ítéli meg az obszcén ámokfutást, akkor nem hozhat más döntést, mint hogy Véber Györgyöt edzői minőségben örökös eltiltással sújtja.

Borítókép: Véber György (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

