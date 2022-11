Bánhidi Bence újra a pályán, mindjárt szárnyal a Szeged

Bánhidi Bence hirtelen felülírta az elmúlt időszak híreit. A Pick Szeged rajongóit az tartja lázban, vajon ki lesz a nyáron tíz év után távozó Juan Carlos Pastor utódja. A szegediek kapcsolatba léptek korábbi játékosukkal, az immár edzősködő Roberto García Parrondóval, de a spanyol szakembert 2025-ig érvényes szerződés köti a német MT Melsungenhez. Minden egyéb spekuláció. Érdekes módon az ismert francia lap, a L’Équipe dobott be másik két nevet. Az egyik a spanyol válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Jordi Ribera, a másik pedig a francia sztárcsapat, a Paris Saint-Germain vezetőedzője, Raúl González, akinek a szerződését a L’Équipe információja szerint a PSG az idény végén nem hosszabbítja meg.

Bárki is érkezzen Szegedre Juan Carlos Pastor utódjaként, létkérdés, hogy számíthat-e a legértékesebb játékosra, Bánhidi Bencére. A válogatott beállója hosszú ideje bajlódik a derekával. Már az előző idényt is idő előtt fejezte be, s csak a bajnoki döntőre tért vissza, s az ősszel is keveset játszott, az elmúlt hetekben pedig semennyit sem.

A Celje ellen újra ott volt a keretben. A tervek szerint csupán tizenöt-húsz percre akarták bevetni. Nos, végül talán nem is játszott ennél többet, mert nem volt rá szükség, a Szeged az első félidő második felében eldöntötte a találkozót.

Eleinte szoros volt a meccs, 11-11-ig fej-fej mellett haladt a két csapat. Akkor azonban a Celje leblokkolt, tizenkét perc alatt egyetlen gólt sem dobott, mialatt a Szeged hetet is.

Szünet előtt megtört a jég, betaláltak a vendégek, de a második játékrész így is megnyugtató, 18-12-es hazai vezetésről kezdődött.

S a várakozásoknak megfelelően már nem is tartogatott izgalmat. A 43. percben már tíz góllal, 27-27-re vezetett a Szeged. A folytatásban ugyan nem tudta tartani ezt a tempót, s kissé kiengedett, sőt könnyelműsködött, a Celje átmenetileg feljött hat gólra, de aztán újított a hazai csapat, és végeredményben 36-27-re győzött. A magyar bajnoki címvédő a sikerrel megelőzte a Celjét, és feljött a hatodik helyre.

Ennél is jobb hír, hogy Bánhidi Bence hét gólt dobott, egyből remek formában tért vissza.

Az ő gólerős játékára a válogatottnak is égető szüksége lesz a januári világbajnokságon.

Borítókép: Bánhidi Bence hét gólig jutott (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba)