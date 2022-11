Dobbantó a mélypontról – Oftedalék, a sportág braziljai ellen folytatjuk

El kell rugaszkodni a mélypontról, csak ne legyen törékeny a dobbantó.

A norvég válogatott hét Eb-újonccal érkezett az Európa-bajnokságra. Thorir Hergeirsson szövetségi kapitány nem számíthatott a két győri világsztárra, az előző vb MVP-jének választott, szülési szabadság miatt hiányzó Kari Brattsetre, az egészségügyi okok miatt távol maradó Veronica Kristiansenre, rajtuk kívül Camila Herrem és Sana Solberg sincs a fedélzeten. Hergeirsson többek között egy főállású tanárral lepte meg az Eb-mezőnyt. Anniken Wollik, a norvég Romerike Ravens balszélsője speciális nevelési igényű gyermekekkel foglalkozik. Wollik fizetés nélküli szabadságot vett ki a munkahelyén, hogy játszhasson az Eb-n, Horvátország ellen két, Svájc ellen egy gólt szerzett Ljubljanában.

Wollik mellett főállású élsportolók, sztárjátékosok is fellelhetőek a norvég keretben. Stine Oftedal, Nora Mörk és a női mezőny egyetlen hatszoros BL-győztes játékosa, a kapus, Katrine Lunde a sportág legendája. Henny Reistad egyidős a junior világbajnok magyarokkal, szerepelt ellenük a 2018-as, magyar győzelemmel zárult junior vb-n. Azóta nyert vb-t, Eb-t és egy bronzérmet a tokiói olimpián. Silje Solberg is közeli ismerős, ő a Győr kapusa. Norvégia Horvátország ellen 9, Svájc ellen 17 gólt szerzett, a mezőny leggyorsabb csapata. Az a gond, hogy az izlandi kapitány együttese több hangszeren játszik: a kapusai világklasszisok, a védekezésük feszes, elképesztő lábmunka jellemzi a játékosokat, támadásban a virtuóz Oftedal, a korábbi győri Mörk mellett Reistad és a hozzá hasonlóan szintén a dán Esbjergben játszó Kristine Breistöl is kimagasló. Utóbbi szó szerint: 191 centiméter magas.