A játékosok sem tudják, mitől ilyen görcsös a kézilabda-válogatott

– Nem lesz rajtunk nyomás, így talán már felszabadultabban játszhatunk. Látszott a horvát meccs utolsó három percében, amikor már nem volt esélyünk a fordításra, ledobta a csapat a terhet magáról, elmúlt a görcsösség, és tudtunk kézilabdázni. Az esélytelenség persze nem azt jelenti, hogy feltartott kézzel megyünk ki a pályára, mert a norvég válogatottnak is vannak hiányzói, nekik is lehet rossz napjuk, ahogy végre nekünk is egy jó. Szeretnénk egyszer mi is meglepetést okozni az Eb-n