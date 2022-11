Az első tizenkét percben nem dobott gólt, kikapott a válogatott a horvátoktól

A Svájc ellen kiharcolt, kiszenvedett győzelem után Horvátország ellen folytatta szereplését a magyar válogatott a női kézilabda Európa-bajnokságon. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány változtatott a Svájc elleni kerethez képest: az első meccsen 15 lövésből csak négyet védő Szikora Melinda helyett Szemerey Zsófi került be a csapatba. A Mosonmagyaróvár kapusa horvátspecialista: januárban és februárban a horvát válogatott gerincét adó Lokomotiva Zagreb elleni Európa-liga-csoportkörmeccseken is remekül védett. Rajta kívül a 31. születésnapját éppen a meccs napján ünneplő Janurik Kinga volt a másik kapus. Golovin a mezőnyjátékosok között is cserélt egyet: Pásztor Noémi helyett Tóvizi Petra került a meccsre nevezett keretbe.

Az Eb előtt a Svájc ellen győzelemmel kalkulált a szakmai stáb, az első nyolc közé jutás elérésére érdekében a Horvátország elleni meccset hozni kellett volna. Az első fordulóban a papírformának megfelelően Horvátország vereséget szenvedett a címvédő Norvégiával szemben.

A Stozice Aréna lelátóján fölényben voltak a horvát drukkerek – elég gyorsan kiderült, hogy a pályán is ők kerültek fölénybe.

A szurkolókon semmi sem múlott Fotó: MTI

A magyar válogatottban Janurik Kinga kezdett a kapuban, Hornyák Dóra és Bordás Réka volt a két hármas védő, Vámos Petra, Klujber Katrin és a két szélső, Márton Gréta és Lukács Viktória volt még bent a pályán. Támadásban Hornyák helyett Kácsor érkezett. Idegesen kezdett a magyar válogatott: az első hét támadásából nem született gól, két kapufa, több technikai hiba és gyenge lövés miatt sem került a horvátok kapujába a labda.

A rövidzárlat elhúzódott, a meccs első tíz percében nem dobott gólt Golovin csapata. A nagyobbik baj az volt, hogy mindeközben négyet is kapott. A 11. perc elején kért időt a kapitány, de ez nem használt: Kácsor a lécre bombázott, a horvátoknál másodszor villant a norvég Vipers BL-győztes beállója, Ana Debelic. 5-0 után a 12. perc elején a kilencedik nekifutásra Vámos Petra szerezte meg az első magyar gólt, majd Tóvizi a másodikat.

A második tíz percben ha védekezésben nem is, támadásban életjelet adott a magyar válogatott, a 0-5 után a 3-6 valamivel szebben nézett ki. Persze kellett az is, hogy kimaradjanak a horvát helyzetek. Mivel emberelőnyben Klujber és Lukács is ziccert rontott, a felzárkózás váratott magára. Golovin keverte a lapokat: lecserélte a két szélsőt, Korsós Dorina és Töpfler Alexandra érkezett Márton és Lukács helyére, Kácsor pihenőt kapott, megpróbáltuk a két irányítós játékot: Tóth Eszter segítette Vámost. Klujber kapott egy kis pihenőt, Albek Anna egy középre tartó, gyenge labdával kezdett. Hiába voltak fellángolásai a magyar válogatottnak, a hátrány a második tíz percre sem csökkent, sőt eggyel nőtt. Klujber kihagyott hetese után a hatgólos előnyért támadhatott az ellenfél. Ekkor már Szemerey állt a kapuban. Az első eséllyel nem élt, de mivel Albek megint telibe lőtte az Alba Fehérvár kapusát, Tea Pijevicet, újra próbálkozott. Nenad Sostaric horvát kapitány érezte, hogy pillanat következett a meccsen, időt kért. De a következő lehetőség is kihasználatlanul maradt, pedig Albek kiállítása miatt ember emberelőnybe került a horvát válogatott. Végül nem Sostaric csapata, hanem Kuczora góljával a magyar együttes tudott elmozdulni 10-5-ről. Sőt Töpfner góljával viszonylag tolerálható, „csak” háromgólos lett a hátrány a szünetre.

Emberelőnyben kezdett a válogatott a második félidőt, de Vámos pontatlan passza után nem volt esély faragni a hátrányt. A horvátok ezt azonnal góllal büntették. Tena Petika, a 190 centiméter magas átlövővel szemben a nyitott védekezés sem volt hatékony. Megint öt gól lett a hátrány, 13-8. Tea Pijevic elkapta a fonalat a horvát kapuban. A magyar gólcsendet Töpfner törte meg. Újra lehetett futni az eredmény után. Petika kiállításával megvolt az esély a zárkózásra, de Pijevic ezt nem hagyta, védte Tóvizi ziccerét. Sőt, Blazevic góljával megint öt lett közte. Kapusteljesítmény híján nehéz volt elképzelni, hogyan lesz ebből egyenlítés.

Zúgott a „Harcoljatok!”, de eddig sem a küzdőszellem hiányzott, hanem a játék minőségével voltak problémák. Bő negyedórával a meccs vége előtt csak percekre sikerült csökkenteni a hátrányt, minden egyes elrontott magyar támadással zsugorodott az esély a felzárkózásra. Blazevic góljával már hat volt a hátrány. Innen már nem volt visszaút.

21-18 lett a vége. Ezzel nagy valószínűség szerint a magyar válogatott 0 ponttal kezdi a középdöntőt az Eb-n. De előbb még kedden a címvédő Norvégia ellen fejezi be a csoportkört.

Női kézilabda Európa-bajnokság, A csoport: Magyarország–Horvátország 18-21 (7-10). A Norvégia–Svájc mérkőzést később játsszák.

Borítókép: Vámos Petrát nem hagyták kibontakozni a horvát védők (Fotó: MTI)