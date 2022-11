„Elhittük, hogy nyerhetünk a dánok ellen, de ők rutinosabbak voltak”

A középdöntő folytatásával kapcsolatban Klujber amondó, hogy bármi benne lehet a svédek elleni meccsben. –

A dánok elleni formát kell tovább vinnünk 60 percen keresztül, és ha a szerencse, a Jóisten is segít, akkor győztesen jön le a pályáról a válogatott

– mondta a Fradi jobbátlövője.

Szikora a második félidőben fontos védésekkel segítette a fordításhoz Fotó: MKSZ

Szikora Melinda második félidei védései is kellettek a dánok elleni fordításhoz. A Bietigheim kapusa büszke a válogatottra, örül a fejlődésnek, és már a svédekre összpontosít. –

Mérges vagyok magamra, amiért nem sikerült több labdát megfognom a hajrában.

Természetesen ma voltunk a legjobbak eddig az Eb-n. Foggal-körömmel küzdöttünk, nem hajtottuk le a fejünket. Most lesz három nap pihenőnk a svédek elleni meccsig, ami nem lesz könnyű. Fel kell készülnünk rájuk. El fognak jönni a hatosig, nem vállalnak be nem tuti dolgokat, szóval be kell zárnunk a védelmünket. És még jobban kell figyelni a beálló elleni játékra – mondta a válogatott kapusa.

A magyar válogatott legközelebb november 14-én hétfőn 20.30-kor Svédország ellen játszik az Európa-bajnokság középdöntőjében.

A középdöntős csoport állása: 1. Norvégia 4 pont/2 mérkőzés (64-45), 2. Dánia 4/3 (80-78), 3. Szlovénia 4/3 (76-77), 4. Svédország 2/2 (56-47), 5. Horvátország 2/3 (62-76), 6. Magyarország 0/3.

Borítókép: Klujber Katrinnak és a válogatottnak két meccse van arra, hogy pontot szerezzen az Eb-n (Fotó: MKSZ)