A góljával Ronaldo vb-történelmet írt, egy ghánai mégis felhúzta + videó

Cristiano Ronaldo labdába sem kellett, hogy rúgjon ahhoz, hogy történelmet írjon a katari vb-n. A 37 éves klasszis már pusztán azzal, hogy ott volt a kezdőben Ghána ellen, az első futballista lett, aki összesen tíz világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon pályára lépett. A 2004-es Eb-n volt ott először, azóta nem rendeztek nagy tornát nélküle, most először ugyanakkor csapat nélküli játékosként szerepelt a portugál válogatottban, miután kiprovokálta a szerződése felbontását a Manchester Unitedtől.

Az elmúlt hetek kálváriája nem látszott meg a teljesítményén. A portugálok ösztönösen is Ronaldót keresték a labdával a ghánai kapu előtt, az első félidőben lesből be is talált, és bár sok helyzet nem alakult ki, benne volt a levegőben, hogy előbb-utóbb becsúszik egy végzetes hiba a ghánai védekezésbe. Ennek az ideje a 65. percben jött el, Ronaldo harcolt ki egy tizenegyest, amelyet ő maga értékesített. Ezzel ő lett az első játékos a világbajnokságok történetében, aki öt különböző tornán betalált.

Ronaldo gólörömét később egy ghánai is bemutatta. Fotó: Haszan Ammar

Ghána a 72. percben találta el először a portugál kaput, az elkövető Mohammed Kudus volt. Az ő neve bejárta a világsajtót egy elhíresült nyilatkozata miatt az elmúlt napokban, állítólag ugyanis azt mondta, semmivel sem rosszabb futballista, mint Neymar, csupán a brazilt magasabban jegyzik nála. Kudus a Twitter-oldalán fake news-nak minősítette a The Guardian róla szóló cikkét, amely az interjú forrása volt, ennek ellenére a Portugália elleni meccsen sokan olyan szemmel nézték a játékát, hogy na most mutasd meg, hogy vagy olyan jó, mint Neymar.

Azt nem állíthatjuk, hogy ez sikerült az Ajax 22 éves szélsőjének, de az biztos, hogy ő volt az egyik legveszélyesebb ghánai a pályán. Kudus az említett lövése után nem sokkal főszerepet játszott Ghána egyenlítő góljában is: a 73. percben ő futott be a portugál védelem mögé, majd ő adta a gólpasszt Andre Ayew-nak.

Négy perccel később már sem Kudus, sem Ayew nem volt a pályán, a ghánai kapitány pedig megbánhatta a cseréit, ugyanis Portugália a 78. percben Joao Felix góljával visszavette a vezetést, amihez a ghánai Baba Rahman hibája is kellett, miután csúnyán elnézett egy passzt. A 80. percben a Milan támadója, Rafael Leao is betalált, és 3-1-nél eldőlni látszott a meccs.

Csakhogy Ghána a 89. percben a tizenhatoson belül egyedül maradt Osman Bukari góljával szépített. A Crvena zvezda támadója szemtelenül az idő közben lecserélt Ronaldo sajátos gólörömével ünnepelt, amit a portugál sztár láthatóan nem vett jó néven. Újabb gól viszont már nem született, így Ronaldo is megnyugodhatott, hiszen győzelemmel kezdte a vb-t.

Bukari ronaldós gólöröme és Ronaldo reakciója:

Bukari jaki szef pic.twitter.com/70TFw1LBRB — Bartek Gabryś (@BartekGab) November 24, 2022

Labdarúgó-világbajnokság, H csoport, 1. forduló: Portugália–Ghána 3-2 (0-0), gólszerzők: Ronaldo (65. perc, tizenegyesből), Felix (78.), Leao (80.), illetve Ayew (73.), Bukari (89.)

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: Cristiano Ronaldo 11-est készül rúgni a katari labdarúgó-világbajnokság H csoportjának első fordulójában játszott Portugália–Ghána mérkőzésen a dohai 974 Stadionban 2022. november 24-én (Fotó: MTI/EPA/Rolex Dela Pena)